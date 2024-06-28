Кыргызстан – Европейский Союз: расширение партнёрства

Состоялся рабочий визит Президента Садыра Жапарова в Бельгию.

Приглашение для короля

Первыми прошли переговоры с королём Филиппом.

Встреча состоялась в формате тет-а-тет.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Бельгией.

Обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества между двумя странами, а также обозначили ряд перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Бельгией.

По итогам диалога Президент Садыр Жапаров пригласил короля Филиппа посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время.

…и инвесторов

Далее Садыр Жапаров в узком и расширенном форматах встретился с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества, инвестиций и реализации совместных проектов в сфере энергетики, редких металлов, сельского хозяйства.

Шарль Мишель, приветствуя Садыра Жапарова, отметил, что с теплотой вспоминает свой визит в Кыргызстан, состоявшийся в прошлом году. Он подтвердил свою приверженность дальнейшему углублению двустороннего широкомасштабного сотрудничества, опирающегося на принципы демократии, уважения прав человека и верховенства права, а также экономического взаимодействия. Президент Европейского Совета обозначил перспективные направления сотрудничества с Кыргызстаном, такие как энергетика, экологически чистые технологии, транспорт.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил Шарля Мишеля за официальное приглашение, тёплый приём и особое внимание к Кыргызстану в целом. Он отметил, что сегодня Кыргызстан и Евросоюз стоят на историческом пороге нового уровня сотрудничества. Тот факт, что Соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве подписывается не только Евросоюзом, но и всеми 27 государствами-членами, указывает на его важность.

В беседе глава государства также обозначил негативные последствия изменения климата, которые оказывают влияние на все страны мира, включая Кыргызстан с его тысячелетними ледниками.

Он рассказал, что недавно в столице Австрии Вене совместно со Всемирным банком создана специальная платформа доноров для строительства ГЭС Камбар-Ата-1 – одного из крупнейших проектов Кыргызстана. В данном контексте Садыр Жапаров предложил присоединиться к реализации этого проекта с учётом стратегии Евросоюза под названием “Глобальные ворота”.

Также Президент Кыргызстана отметил, что в настоящее время сотрудничество в сфере редких металлов считается для кыргызской стороны одним из важнейших направлений. В Кыргызской Республике имеется 17 важных металлов, представляющих интерес для европейских стран, 10 из них находятся в больших количествах – это европий, гадолиний, ниобий, литий и другие. В этой связи Президент пригласил потенциальных инвесторов и финансовые институты к сотрудничеству для реализации проектов по редким металлам.

Затронул глава государства и стратегически важный для Кыргызстана вопрос – развитие сферы транспорта, который не решается с 2006 года. Он отметил, что в 2006 году Кыргызстан и авиакомпании страны внесли в “Список авиационной безопасности Европейского Союза”, иначе говоря, в “список запрещённых авиакомпаний”, из-за несоответствия требованиям безопасности полётов. С тех пор самолёты Кыргызстана перестали летать в страны Евросоюза.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сам уделяет этому вопросу особое внимание. За последние два года в стране реконструированы 4 аэропорта, планируется новый аэропорт в Джалал-Абаде. Издан специальный указ о совершенствовании деятельности Государственного агентства гражданской авиации. Выделяются средства для обновления всех зданий и оборудования. Государственное агентство гражданской авиации с 2023 года тесно сотрудничает со структурами Еврокомиссии. Все необходимые документы предоставлены.

Подписали соглашение

Затем прошла церемония подписания Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским Союзом.

В присутствии Президента Садыра Жапарова и Президента Европейского Совета Шарля Мишеля документ подписали министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской Комиссии Жозеп Боррель, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Обменять долг на зелёные проекты

Садыр Жапаров также провёл переговоры с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Обсуждены вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов в горнорудной промышленности, зелёной экономике, а также внедрения цифровых технологий и развития человеческих ресурсов.

Валдис Домбровскис тепло поприветствовал Садыра Жапарова и отметил важность всестороннего углубления взаимодействия Кыргызстана и Европейского союза. В этом контексте он подчеркнул, что подписание Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве открывает новые возможности по реализации взаимовыгодных торгово-экономических проектов.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии отметил готовность к углублению экономического сотрудничества и намерен рассмотреть возможность участия в крупных энергетических и инфраструктурных проектах.

В частности, он выразил заинтересованность в проекте строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, отметив их экономический потенциал.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил за оказанную поддержку в подписании нового Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве Кыргызстана с Европейским союзом, выразив уверенность, что это позволит укрепить достигнутые договорённости и обеспечит новую, современную и амбициозную правовую основу для будущего двустороннего взаимодействия.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан благодаря своему географическому положению и транзитному потенциалу имеет значительные возможности для торговли и инвестиций. Наряду с реализацией совместных проектов глава государства констатировал, что Кыргызская Республика активно продвигает зелёную повестку и нацелена на сокращение выбросов парниковых газов на 44% к 2030 году, а также на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

В рамках инициативы по развитию зелёной экономики и в целях совместного вклада в улучшение экологической ситуации в мире Президент предложил рассмотреть возможность обмена внешнего долга на зелёные проекты.

Стороны также обменялись мнениями по реализации проектов управления водными ресурсами и внедрения в Кыргызстане современных экологически чистых технологий в горнорудной отрасли.

Сердце гражданской защиты

Здесь же, в Брюсселе, глава государства посетил Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации (ERCC).

Этот центр – сердце механизма гражданской защиты ЕС. Он координирует доставку помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий, в том числе предметов первой необходимости, экспертных знаний, групп гражданской защиты и специального оборудования. ERCC работает круглосуточно и без выходных. Он может помочь любой стране внутри или за пределами ЕС, пострадавшей от крупного стихийного бедствия, по запросу национальных властей или органа ООН.

Завершив рабочий визит, Президент Садыр Жапаров в ночь с 25 на 26 июня вернулся в г. Бишкек.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.