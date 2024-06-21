Многогранность изменений в жизни бросается в глаза

Представители СМИ Центральной Азии познакомились с традиционной китайской культурой и встретили праздник начала лета в Синьцзяне.

Девятого июня представители ведущих СМИ из Казахстана и Кыргызстана посетили уезд Джимсар в Чанцзи-Хуэйском автономном округе Синьцзяна и приняли участие в таких местных мероприятиях, как “выход в традиционной одежде” по случаю праздника Драконьих лодок, ощутив традиционную китайскую культуру.

Уезд Джимсар расположен в восточной части Тянь-Шаня и является важным городом, торговым портом и транспортным узлом на Великом Шёлковом пути. В ходе двухдневного визита в уезд Джимсар в Синьцзяне представители СМИ из Казахстана и Кыргызстана посетили посёлок Цюаньцзыцзе, музей Шёлкового пути, древний город Бэйтин и другие места, чтобы ознакомиться с местным экономическим развитием, экологической защитой и культурным наследием.

Лю ИН. Фото редакции.