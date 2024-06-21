О героях былых времён

Великая Отечественная война началась 83 года назад. Более 300 тысяч кыргызстанцев ушли на фронт защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. Многие погибли, другие выжили, вернулись и поднимали страну после военного лихолетья. Все они, оставив о себе благодарную память, уже ушли в святое для нашего народа бессмертие.

ОТВАГЕ ЮНОСТЬ НЕ ПОМЕХА

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ташмамата Джумабаева. Родился он в Оше в семье рабочего. Детство пришлось на годы борьбы с баями, манапами и басмаческими бандами. Юношей вступил в комсомол, окончил семилетку, работал слесарем на местном шёлкокомбинате. Готовился поступить на исторический факультет пединститута во Фрунзе, но помешала война. Со своими сверстниками заменил на сельхозработах мужчин, ушедших на фронт. В 1942 году Ташмамата призвали в Красную Армию, но на военно-врачебной комиссии вынесли вердикт – не годен к строевой службе из-за плоскостопия. Направили ездовым в тыловой обоз стрелковой дивизии, находившейся в резерве недалеко от линии фронта под Курском.

Однажды, следуя на передовую с боеприпасами и продовольствием, попал под сильную бомбёжку, но сумел без потерь доставить груз по назначению. Командование части удовлетворило просьбу Ташмамата остаться на её позициях и определило на краткосрочные курсы подготовки командиров стрелковых отделений. Окончив их, участвовал в Курской битве, проявил себя отважным и решительным воином. Вот выписка из журнала боевых действий 685-го стрелкового полка 65-й гвардейской дивизии Брянского фронта: “В составе штурмового отряда командир отделения сержант Т. Джумабаев, проявив смелость, умело командуя подразделением, первым прорвался на железнодорожную станцию в населённом пункте Кольцово, уничтожил состав с техникой, живой силой, четыре огневые точки и около десятка солдат и офицеров вермахта. Представлен к награждению медалью “За отвагу”.

В 19 лет наш отважный земляк стал Героем Советского Союза. В представлении о награждении Джумабева высшим знаком боевого отличия отмечались его личный пример, чёткие команды и умелое управление действиями подчинённых. Отличился в октябре 1943 года при форсировании Днепра у села Лоево под городом Гомелем Белорусской ССР. На противоположном берегу гитлеровцы построили мощные оборонительные сооружения, заминировали к ним подступы, в несколько рядов установили проволочное ограждение. Ташмамат получил приказ переправиться со своим отделением через реку на подручных средствах, проделать минный проход, выбить противника из траншей первой линии обороны и удержать захваченный рубеж до подхода основных сил. Несмотря на плотный миномётно-артиллерийский огонь, джумабаевцам удалось добраться до правого берега и закрепиться. За сутки они отбили 9 атак вражеской пехоты. Последняя оказалась особенно яростной: около 200 гитлеровцев при поддержке бронетехники мощным валом накатывались на позиции мужественных воинов. В ход пошли уже штыки и ручные гранаты, дело дошло до рукопашной, когда наступающие части возвели переправу через Днепр и прорвали оборону неприятеля. По поручению Президиума Верховного Совета СССР орден Ленина и золотую Звезду Героя Т. Джумабаеву вручил командующий Брянским фронтом генерал-полковник А. И. Ерёменко.

“Бои в Белоруссии в буквальном смысле шли за каждый метр земли, – вспоминал позже ветеран. – Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись. Отступая, всё сжигали на своём пути: сёла, города, населённые пункты, жестоко расправлялись с их жителями, не щадя даже детей. Не уступали своим хозяевам в зверстве местные полицаи и прочая продавшаяся Гитлеру нечисть, которым терять уже было нечего. Как-то в одном из только что освобождённых посёлков под Минском увидел страшную картину: виселицы в два ряда, а на них – беременные женщины и подростки с табличками “Партизан”.

Зачищая посёлок, из сарая, где хранились сельскохозяйственные инструменты, разведчики вытащили старосту, переодетого в женскую одежду. По словам жителей, участвовал в расстрелах, отбирал скот, продукты на нужды Германии, сдавал в гестапо коммунистов, комсомольцев и колхозных активистов. Словом, по локоть в крови. С большим трудом отбили его от разъярённой толпы, чтобы предать суду военного трибунала. Посадили в погреб, выставили охрану, но, когда за ним приехали оперативники особого отдела дивизии, он был уже мёртв. Последним оставалось только зафиксировать смерть предателя. Расследование не принесло результатов. При вскрытии врачи обнаружили в его желудке мелкотолчёное стекло. Кто был к этому причастен, оставалось загадкой до тех пор, пока мне под большим секретом не признался в содеянном наш ротный кашевар-белорус Семёныч. Я дал ему слово держать рот на замке…”

Бой за Днепр – не последний в военной биографии нашего героя. Дивизия, где он служил, принимала участие в наступательной операции “Багратион” по освобождению Минска и продвижению советских войск дальше на запад с переходом границы СССР. Отделению Джумабаева командование поручало самые ответственные задания. По данным армейской разведки, в населённом пункте Вискорка на Минском шоссе находились крупная ремонтная база бронетехники 4-й танковой армии вермахта и склады с авиационными снарядами. Гарнизон, включая охрану, насчитывал около 500 гитлеровцев. Ташмамат получил задачу в составе штурмовой роты скрытно продвинуться к объекту, провести разведку боем, а попросту демонстративно пошуметь, чтобы отвлечь на себя внимание противника. Задание сержант Джумабаев со своими бойцами перевыполнил. Предварительно перерезав Минское шоссе, внезапным броском ворвался на территорию базы и принял неравный бой, который длился около 6 часов. Командир роты штурмовиков и его заместитель получили тяжёлые ранения. Командование взял на себя Ташмамат. В самый критический момент, когда уже заканчивались боеприпасы, а гитлеровцы подтянули для очередной контратаки несколько миномётов, он принял решение взорвать склады с авиабомбами и отходить. В воздух взлетели практически вся бронетехника, артиллерийские орудия и около 300 солдат и офицеров. Сильно поредевший гарнизон противника отступил, попал в окружение советских наступающих частей и был уничтожен.

А 3 июля 1944 года начался заключительный этап наступательной операции по освобождению Минска. Гитлеровское командование делало всё, чтобы удержать город, сконцентрировав на подступах к нему три пехотные и одну танковую дивизии, а также три полка эсэсовцев, срочно переброшенных из Польши. Но говорят же, что побеждает тот, кто воюет не числом, а умением. В результате стратегически грамотно и детально разработанного штабами первого, второго и третьего Белорусского фронтов плана 105-тысячная группировка противника оказалась в котле. Из истории Великой Отечественной войны известно, что Гитлер по радио обратился к её командующему генерал-лейтенанту Винценсу Мюллеру с приказом во что бы то ни стало выйти из окружения.

Ослушаться фюрера он не посмел, потеряв 60 тысяч человек убитыми, около 30 тысяч сдались в плен, в том числе 12 генералов. После мощной артподготовки первыми в город прорвались танки, под их прикрытием продвигались пехотные подразделения. Бойцам Ташмамата Джумабаева, несмотря на плотный огонь, удалось пробиться к центральной городской площади и закрепиться у Дома правительства и театра имени Яна Купалы, которые по донесению белорусских подпольщиков гитлеровцы планировали взорвать.

Уличные бои – родная стихия пехоты, но на этот раз всё оказалось намного сложнее. Практически в каждом здании на площади гитлеровцы оборудовали огневые точки, работали снайперы, не давая ребятам поднять головы. Проявив самообладание и выдержку, командир отделения решил атаковать одно из строений, выбить из него противника и занять более безопасную и выгодную позицию. Преодолев перебежками площадь, с ходу зачистили здание центральной городской библиотеки и держались до последнего, когда подошли наши танки. Утром следующего дня Минск освободили от оккупантов.

После войны Ташмамат Джумабаев окончил два военных училища: Харьковское артиллерийское и Ташкентское общевойсковое. Служил в Советской Армии. В 1971 году уволился в запас в звании майора. Последние годы жизни работал заместителем управляющего Памирского автотреста. Умер в 1995 году. Одна из улиц южной столицы носит имя Т. Джумабаева, на аллее Героев установлен его бюст.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

В середине 60-х годов прошлого столетия во Фрунзе в доме №5 по улице 40 лет Октября (сейчас Н. Исанова) жил Герой Советского Союза, лётчик-истребитель Михаил Григорьевич Шатов. Жителям столицы мало что известно о нём. Военные чиновники тех лет не внесли его в список воинов-кыргызстанцев, удостоенных этой высокой награды в годы Великой Отечественной войны, ссылаясь на то, что на фронт его призвали из военкомата города Котельнич Кировской области РСФСР. Нет его фамилии и на гранитной плите памяти Героев ВОВ Кыргызстана на площади Победы в столице. Одним словом, иногородний. Когда героев делят на своих и чужих, страдает общая память о наших отважных и мужественных защитниках отечества в суровое военное время.

Ветеран ВОВ М. Шатов стоял на учёте в военном комиссариате Первомайского района столицы. Его судьбой заинтересовалась директор Чон-Арыкского музея истории Великой Отечественной войны Калбюбю Менсеитова. Правда, удалось узнать немногое, но даже по скупой информации можно уверенно сказать, что М. Шатов достоин занимать место в одном ряду с Д. Шопоковым, Ч. Тулебердиевым, К. Усенбековым, Д. Асановым и другими нашими прославленными соотечественниками.

На фронт Михаил ушёл с третьего курса Кировского педагогического института. В 1942 году окончил Чкаловскую военно-авиационную школу. Воевал в составе 7-го гвардейского штурмового авиаполка 2-го Белорусского фронта. Участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа и Крыма, Белоруссии и Польши. Службу начинал лётчиком-разведчиком. Устанавливая скопление техники и живой силы противника, передавал координаты командованию, после чего в дело вступали тяжёлые бомбардировщики. После нескольких удачных воздушных боёв Шатова взяли в штурмовую авиацию. В августе 1943 года за результативные боевые вылеты в небе Севастополя (два сбитых “Мессершмитта-109” и уничтоженный на земле аэродром противника) награждён орденом Красной Звезды.

В мае 1944 года звено Ил-2 Шатова получило задачу сопровождать тяжёлые бомбардировщики для нанесения ударов по крупной группировке противника, сосредоточенной на белорусско-польской границе. В районе Бреста их неожиданно атаковали несколько вражеских истребителей. Завязался бой. Совершив отвлекающий манёвр, Михаил увёл их в сторону, заставив преследовать себя, а затем неожиданно развернулся, пошёл в атаку и чуть ли не в упор расстрелял из пулемёта кабину пилота одного “Фокке Вульфа”. Остальные в панике легли на обратный курс. Возвращаясь с задания на предельно малой высоте, он уничтожил вражескую переправу на реке Западный Буг, отрезав гитлеровцам путь к отступлению.

Нередко Михаил вылетал, как говорили военные лётчики, “на охоту”. Однажды поднялся с аэродрома под Варшавой и полетел в расположение противника, прикрываясь сплошной облачностью. По расчётам штурмана, где-то внизу проходила железная дорога, по которой гитлеровцы доставляли на передовую пополнение, боеприпасы и технику. С трудом командир экипажа снизился и вышел точно на цель. В тот момент на путях находилось два эшелона, охрана начала обстреливать самолёт с крыш вагонов, но точечные удары бомб сбили составы с рельсов и разметали их по сторонам. В декабре 1944 года, атакуя отступающую колону гитлеровцев на польско-германской границе, самолёт Шахова попал под массированный огонь зениток. От осколка снаряда загорелся двигатель. Его самого ранило в руку. Два “Мессершмитта” взяли его в клещи и пытались посадить на свой аэродром, но пилот упорно вёл машину к линии фронта. Когда загорелся её корпус, выпрыгнул с парашютом, не дотянув до неё каких-то пять километров. Удалось оторваться от преследования, обойти вражеские посты и вернуться в расположение своей части.

По данным центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, всего за годы Великой Отечественной войны старший лейтенант Михаил Шатов совершил 152 боевых вылета, уничтожил 15 танков, 23 артиллерийских орудия, 35 железнодорожных составов, 18 цистерн с горючим, 10 самолетов (четыре в воздушных боях, остальные на земле), свыше 380 солдат и офицеров гитлеровской армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками М. Г. Шатову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда” (№ 7225).

После Победы Михаил Григорьевич продолжил службу в Советской Армии. Окончил Военно-Воздушную академию им. Н. Жуковского. Командовал эскадрильей, затем полком штурмовой авиации. В 1957 году ушёл в запас. Жил в Кирове, но позже по совету врачей сменил климат и переехал во Фрунзе. Самоотверженно, как и на войне, трудился на благо республики. Активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Ушёл из жизни в 1967 году. Как рассказала редакции Калбюбю Менсеитова, в 2015 году, накануне празднования 70-й годовщины Великой Победы, сын М. Шатова обратился в столичную мэрию с просьбой установить мемориальную доску на доме, где жил отец, но получил отказ с прежней отпиской: нет оснований, так как герой ВОВ – иногородний…

Сергей СИДОРОВ.