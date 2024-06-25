Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров запустил малую ГЭС “Ысык-Ата-1” мощностью 2 МВт в Чуйской области.

Глава Кабмина поздравил присутствовавших с радостным событием. “С вводом этой малой ГЭС мы реализуем Указ Президента Садыра Жапарова. Кроме того, как вам известно, в рамках столетия образования Кара-Кыргызской автономной области по республике откроется 100 предприятий, в их числе эта малая ГЭС. В ближайшие годы в нашей стране возведут десятки ГЭС, солнечных и ветровых станций. Мы начали строительство века – Камбар-Атинскую ГЭС-1, а также железной дороги “Китай – Кыргызстан – Узбекистан”, которая станет самой короткой дорогой от Шанхая до Парижа”, – сказал он.

Акылбек Жапаров отметил, что появление малой гидроэлектростанции – результат совместных усилий государства и частного сектора, направленных на улучшение энергетической инфраструктуры страны. “Мы рады открытию каждого предприятия в нашей стране и желаем им процветания и развития”, – заключил глава Кабинета министров.

Кроме этого, во время рабочей поездки в Чуйскую область глава Кабмина посетил завод по производству базальтового волокна (минеральной ваты) в Ысык-Атинском районе.

Предприятие завершило монтаж производственной линии для выпуска минеральной ваты и настраивает основные системы, задействованные в производственном процессе. Оборудование запущено в тестовом режиме, выпущена пробная партия продукции. Необходимо отметить, что сейчас базальтовое волокно на 100% импортируются. Завод ОсОО “Изо-Пенопласт ЛТД” станет единственным производителем данной продукции. Общая производственная мощность завода составляет 20 тыс. тонн базальтового волокна в год, что позволит реализовывать продукцию как на местном рынке, так и направлять на экспорт. На заводе создадут до 100 рабочих мест.

Далее глава Кабинета министров ознакомился с ходом строительства завода по производству автоклавного газобетона в Ысык-Атинском районе. ОсОО “Кант ТШП” – крупнейшее предприятие по выпуску хризотил- и фиброцементной продукции (шиферной кровли) высокого качества. В 2021 году компания реализовала 4 млн листов шифера. С запуском завода появится более 100 рабочих мест. Проект позволит покрыть 15% рыночного спроса. Планируемый объём экспорта продукции $1 млн в год.

Глава Кабмина дал ряд поручений по оказанию содействия предприятиям.