Воздушный Шёлковый путь придаёт импульс развитию Кашгара

Восемнадцатого мая China Eastern Airlines возобновила прямой рейс Шанхай Пудун – Кашгар (Синьцзян), что ещё больше связало ключевой узел Шёлкового пути – Кашгара с Шанхаем и районом дельты Янцзы. Это предоставляет больше удобств для укрепления межрегионального промышленного сотрудничества и обмена кадрами.

С начала этого года в авиационной сфере Кашгара произошло множество положительных событий: China Southern Airlines открыла первый прямой регулярный рейс Пудун – Кашгар, Shandong Airlines – рейс Цзинань – Кашгар, аэропорт “Яркенд” запустил новые маршруты как внутри Синьцзяна, так и за его пределами. Chengdu Airlines создала базу ночных рейсов в международном аэропорту Кашгара “Лайнин”. Аэропорт общего назначения в Каргалыке завершил первый пробный полёт, также состоялось заседание по оценке места для строительства аэропорта общего назначения в Меркете. Интенсивное развитие Воздушного Шёлкового пути придаст новый импульс высококачественному экономическому развитию Кашгара.

Сунь ТИВЭНЬ. Фото www.