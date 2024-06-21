Журналисты КР в восторге от красоты Моры-Казахского автономного уезда в Синьцзяне

С 10 по 12 июня представители ведущих СМИ Кыргызстана посетили Моры-Казахский автономный уезд. Они побывали в культурно-промышленном парке казахской национальной вышивки, литературном музее Лю Лянчэна, музее культуры нута, ландшафтном парке пустыни Елесэн и в других местах. А также познакомились с культурой и обычаями Моры-Казахского автономного уезда, узнали об экономическом и социальном развитии этого уезда.

Моры-Казахский автономный уезд на юге граничит с уездом Шаньшань и Тянь-Шанем, а на севере – с Монголией. Во время визита представители кыргызских СМИ наслаждались великолепным пейзажем 10 000 акров полей колышущейся на ветру пшеницы на юге уезда, а также почувствовали необъятность и величие северной пустыни.

Осматривая бескрайние плантации нута в посёлке Ингеборг, в горной местности южной части Моры-Казахского автономного уезда, Мирхамид Токтогулов, главный редактор первого канала НТРК, был восхищён тем, как этот уезд умело использует свои географические особенности. Чередуя посевы нута, пшеницы и используя чистые земли Тянь-Шаня для выращивания экологических сельскохозяйственных продуктов, уезд создал крупнейшую в Китае базу по выращиванию и переработке нута. “Когда я узнал, что из нута здесь изготавливают более 30 видов продукции, был потрясён. Моры-Казахский автономный уезд станет одним из лучших производителей нута”, – сказал он.

В ландшафтном парке пустыни Елесэн, в северной части Моры-Казахского автономного уезда, Зарина Рахманбердиева, репортёр отдела новостей телеканала НТРК из Оша, много снимала. “Если бы не увидела своими глазами, я не смогла представить, каким огромным проектом является создание парка рядом с пустыней, но Моры-Казахскому автономному уезду это удалось. И я хочу поделиться этим чудом с большим количеством кыргызстанцев”, – сказала она.

Лю ИН. Фото редакции.