Отчёт сдан. Отчёт принят

Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем Счётной палаты Алмазбеком Акматовым.

– Алмазбек Шаршембиевич, в своём отчёте о работе Счётной палаты Кыргызской Республики в 2023 году, рассмотренном в парламенте страны 19 июня, вы отметили проведение 81 аудиторского мероприятия, охватившего более 1,7 тысячи структурных и подведомственных подразделений.

Какие основные результаты и финансовые нарушения выявлены аудитом?

– Проведёнными аудиторскими проверками выявлено множество финансовых нарушений, подлежащих возмещению, в сумме 10,8 млрд сомов. Из них в результате принятых мер в соответствующие бюджеты возмещено 4 млрд сомов, что составляет 37 процентов от общей суммы нарушений.

– Какие виды финансовых нарушений выявлены по результатам аудита в отчётном году?

– Это различные виды финнарушений, включая нарушения: при формировании и рассмотрении проектов бюджетов – 11,3 млн сомов (из них 9 млн сомов, или 80 процентов, определено по результатам аудитов, проведённых на формирование местных бюджетов); при исполнении бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики и хозяйствующих субъектов с большой государственной долей участия – 7,4 млрд сомов; при использовании имущества Кыргызской Республики – 1,2 млрд сомов (782,5 млн сомов, или 65%, нарушений по данному виду классификации занимают нарушения, выявленные по результатам аудитов, проведённых в органах местного самоуправления); финансовой и отчётной дисциплины – 2,1 млрд сомов; законодательства в сфере государственных закупок – 72,6 млн сомов; норм нормативных правовых актов и международных соглашений – 895,9 тыс. сомов.

– Ваш отчёт также упоминает о возможных дополнительных источниках пополнения соответствующих бюджетов и нерационально использованных ресурсах. Могли бы вы подробнее рассказать об этих аспектах?

– Да, в рамках проведённых аудиторских мероприятий мы выявили возможные дополнительные источники пополнения соответствующих бюджетов (резервы бюджета) в сумме 186,1 млрд сомов.

Отметим, что данная сумма не относится к категории финансовых нарушений, но принимается в качестве средств, которые можно использовать для пополнения соответствующих бюджетов в результате реализации отдельных мероприятий. Помимо этого, обнаружены нерационально и неэффективно использованные финансовые и иные ресурсы (потери бюджета) в сумме 38,6 млрд сомов.

Также выявлено 1 422 факта нарушений процедурного характера.

– Какие выводы можно сделать по результатам аудита составления и исполнения бюджетов мэрий городов и айыл окмоту?

– Аудит, проверив мэрии 24 городов и 384 айыл окмоту, выявил финансовые нарушения, подлежащие возмещению, в сумме 1,8 млрд сомов, а также резервы и потери в сумме 4,3 млрд сомов. Из общей суммы уже возвращён один млрд сомов, что составляет 82 процента подлежащей возмещению суммы. Общая сумма выявленных резервов и потерь – 406,4 млн сомов.

– В вашем отчёте основное место отведено вопросу взаимодействия с другими государственными органами, которые привлекаются для принятия мер по финансовым нарушениям. Как всё это отражается в их решениях? Депутат Гуля Кожокулова тоже задала этот вопрос. По её мнению, несмотря на детальный и подробный аудит Счётной палаты, субъекты проверки из года в год допускают одни и те же нарушения. Какая есть информация в этом ключе?

– Субъекты аудита во исполнение предписаний и рекомендаций Счётной палаты к дисциплинарной ответственности привлекли 87 должностных лиц, кроме того, 31 должностное лицо освобождено от занимаемой должности.

Счётная палата для соответствующего рассмотрения в правоохранительные органы направила всего 107 материалов аудитов на сумму 3,6 млрд сомов. Из них: в органы прокуратуры – 74 материала аудита на 2,1 млрд сомов; в органы национальной безопасности 29 материалов аудита на 1,2 млрд сомов; в органы внутренних дел – 4 материала на 327 млн сомов.

По итогам рассмотрения правоохранительные органы по 28 материалам аудита возбудили уголовные дела, из них: 6 уголовных дел направлено в суд; прекращено 12; производство по трём приостановлено; по 7 уголовным делам ведётся следствие.

Кроме того, по 18 материалам аудита принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. По 11 материалам аудита внесены акты прокурорского реагирования, в результате которых сумма причинённого ущерба возмещена, также 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По пяти материалам аудита органы прокуратуры составили соответствующие справки ввиду неустановления фактов нарушения, а три материала перенаправлены в другие правоохранительные органы для рассмотрения по подведомственности. По одному материалу органами национальной безопасности факты нарушения устранены без возбуждения уголовного дела. Остальные материалы находятся на стадии рассмотрения правоохранительными органами.

– Спасибо за разъяснения. Какие планы и меры принимаются для улучшения финансовой дисциплины и предотвращения подобных нарушений в будущем?

– Мы продолжим работу по повышению эффективности контроля за исполнением бюджетов, разработке рекомендаций по устранению финансовых нарушений и повышению финансовой дисциплины. Также планируется активное взаимодействие с органами государственной власти для устранения выявленных проблем и повышения прозрачности финансовых процессов.