Национальный форум идёт по стране

По инициативе государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области прошёл национальный форум “Куттуу Эл” под названием “Золотая чаша Тогуз-Торо”.

Мероприятие состоялось уже в большинстве регионов страны. Его цель – всестороннее изучение и популяризация трилогии эпоса “Манас” – бесценного духовного наследия кыргызского народа”, а также популяризация по всем аспектам “Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности”.

На форуме прошли выставки ремесленников, художников, отражающие историко-этнографический музей под открытым небом Саймалуу-Таш.