Беспилотники помогают выращивать морской рис в Кашгаре

На сельскохозяйственной ферме по выращиванию морского риса в посёлке Пахатекри задействованы все виды техники, а персонал спешит вовремя посадить рассаду морского риса на площади 13 000 му.

С поля время от времени доносятся звуки машин. На основе уже существующей механизации компания по биотехнологии в регионе Синьцзян проводит прямой посев стабильно растущих сортов морского риса с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это не только экономит затраты на рабочую силу и время, но и повышает скорость и эффективность посева.

Ху ЦЗЯЧЭНЬ. Фото www.