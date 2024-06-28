Два в одном

На мой взгляд, два события последнего времени – с конца мая до конца июня – заслуживают особого внимания. Они показали, насколько зрелая у нас власть сверху донизу: от администрации Президента до районного уровня.

СО ЗНАКОМ МИНУС

На днях видел, как у кафе Host, куда любят (любила?) захаживать иностранная студенческая молодёжь из Пакистана, Индии, “их” юноша фотографировал “их” девушку. Заметим, не у хостела МУКа, где жили (и будут жить?) изучающие медицину пакистанцы, индусы, египтяне, а у Host, что далековато от защищаемого места их проживания. Потом вот – группка в автобусе, ещё группка – на рынке “Орто-Сай”. А начальница одного из швейных цехов рассказывает, как усердно работают – без перекуров, отгулов и выходных – бангладешские женщины. Ну и славно…

И будто не было той ужасной ночи с 17 на 18 мая: с избиениями, погромами, мародёрством и всем тем, что вылезло наружу из “патриотически настроенной местной молодёжи”. И все ахнули: неужели это наши? Через четыре дня после содеянного депутат ЖК Жалолидин Нурбаев назвал диверсией конфликт с иностранцами: “Мы опозорились перед всем миром. А всё случилось в канун туристического сезона. Такое ощущение, что это произошло намеренно. Диверсия! Нам надо сообща принять меры, чтобы исправить ситуацию”.

А депутат Эльдар Абакиров, “просмотрев новости и социальные сети, и про Кыргызстан очень много негативной информации и комментариев на английском языке”, сделал вывод: “Нам надо дать поручение Министерству иностранных дел и Министерству культуры поработать с блогерами Пакистана и других стран, разъяснив им ситуацию, и вернуть информационную войну в правильное русло”.

По информации радио “Азаттык”, полученной радио “Машаал” (пакистанская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода), пакистанские студенты рассказали, что они пережили в Бишкеке ночью 18 мая.

“Мы пережили настоящий ад. Как и ряд других частных и университетских общежитий, наше тоже подверглось нападению”, – рассказал радио “Машаал” Хан, который учится на последнем курсе университета “Адам”.

Хан – один из пакистанских студентов, рассказавших о беспорядках в Бишкеке в ночь на 18 мая. Перед событиями в социальных сетях распространилось видео, авторы которого утверждали, что местная молодёжь подралась с иностранными студентами-медиками:

“Местные жители избивали и волокли по земле всех студентов, которые попадались у них на пути, будь то мужчины или женщины. Пакистанских и индийских студентов преследовали и избивали и за пределами университета. Инцидент произошёл около двух часов ночи. Рразгневанные люди сначала установили местонахождение пакистанских и индийских студентов. Ночью они выломали двери, окна и проникли в наше общежитие. К счастью, милиция прибыла быстро. Они взяли ситуацию под контроль. В других общежитиях ситуация была хуже, чем у нас. Местные жители избивали студентов и вытаскивали их из комнат”.

Хасниан Али, ещё один пакистанский студент, изучающий медицину в Международном университете Кыргызстана, рассказал, что его друзей избивали в общежитиях, а некоторые из них получили серьёзные травмы. Он рассказал, что во второй половине дня 18 мая милиция Бишкека предупредила, что к их университету приближается большая группа людей, и рекомендовала выключить свет, запереть окна и двери:

“Сидим без воды и еды. Милиция не помогла. Они пришли вчера вечером, после того, как те парни ушли. Посольство Пакистана пока не прислало нам никакой помощи. Через средства массовой информации мы пытаемся рассказать, в какой ситуации мы находимся”.

Другой студент, Фарук Зеб, учившийся в Международном университете “Ала-Тоо”, рассказал, что видел, как разъярённая толпа ворвалась в ворота общежития и выкрикивала антииндийские и антипакистанские лозунги: “Нет ни еды, ни воды, мы боимся, что может что-то произойти”.

По словам другого студента, Мухаммада Ихтишама Латифа, утром 18 мая насилие вспыхнуло из-за конфликта между египетскими студентами и местными жителями:

“Местные жители протестуют и избивают индийских и пакистанских студентов. Они преследовали их в общежитиях и домах, выламывали двери. Я вместе с другими студентами со вчерашнего дня сижу в здании университета”, – сказал он радио “Машаал”. Когда позже с ним связались журналисты, он рассказал, что едет в милицейской машине вместе с 20 другими студентами, и их везут в безопасное место.

* * *

Власти Кыргызстана сообщили, что в результате беспорядков в Бишкеке в ночь на 18 мая пострадали 29 человек. Посольство Пакистана подтвердило, что 14 граждан получили травмы. Сообщалось, что гражданину Пакистана, поступившему в Национальную больницу с диагнозом “перелом челюсти”, предстоит операция.

ДЖИГИТЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ?

“Нападавшие на иностранных студентов недостойны называться кыргызскими джигитами”, – заявил зампред Кабмина Кыргызстана Эдиль Байсалов в ходе посещения общежития медицинского факультета Международного университета Кыргызстана, которое подверглось нападению мародёров и хулиганов в ночь на 18 мая текущего года. По его словам, в этом конфликте были заинтересованные люди, которые начали распространять фейковые новости, тем самым вызвав негативную реакцию в обществе:

“Придя сюда и переговорив со студентами, я сделал вывод, что нападавшие на иностранных студентов недостойны называться кыргызскими джигитами. Они врывались в комнаты парней и девушек, обчищали их, забирали деньги и дорогостоящую технику. У одного из иностранных преподавателей, которая недавно вышла замуж, забрали золото и бриллианты, подаренные на свадьбу. Это возмутительно. Мы должны наказать каждого, кто причастен к этому. Иностранные студенты за время их пребывания в нашей стране ни разу не навредили кыргызскому народу. Мы с большой симпатией относимся к ним, они – мосты укрепления дружбы между народами. Однако из-за этого инцидента репутацию Кыргызстана, которую мы собирали по крупицам долгие годы, разрушили за минуту”.

Граждане Пакистана, Индии и Бангладеш, ранее выехавшие из Кыргызстана, начали возвращаться в республику. Об этом 24 мая на заседании парламентской фракции “Ишеним” сообщил заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев. По его словам, за последние 2-3 дня в страну прилетели 338 граждан Пакистана, 13 граждан Индии, 71 гражданин Бангладеш. Они продолжают работать и учиться. Он отметил, что причиной массового выезда иностранцев из страны стало завершение учебного года, а также то, что Пакистан вывозил своих граждан бесплатно.

Замминистра добавил, что с иностранными гражданами проводится разъяснительная работа, правоохранительные органы продолжают расследовать уголовные дела, возбуждённые после событий 13 и 18 мая с участием иностранцев. По его данным, факт организации митинга пока не установлен. Позже Абдиев сообщил, что, по данным пограничной службы ГКНБ, после конфликта из страны выехали около четырёх тысяч иностранцев.

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев рассказал, сколько граждан Индии и Пакистана находится в Кыргызстане. На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике он сообщил, что сегодня у нас 11 тыс. граждан Индии, в том числе студенты и рабочие, а также 12 978 граждан Пакистана: 6438 из них – студенты, 4750 – работают.

Замминистра образования и науки Расул Абазбек уулу озвучил последнюю информацию по иностранным студентам, обучавшимся в вузах страны.

На заседании Жогорку Кенеша в начале июня депутат Гульшаркан Култаева напомнила, что в прошлом месяце случились события, которые негативно сказались на имидже республики. Она поинтересовалась, есть ли вероятность не вернуть прежнее положение в университетах. “Они могут не приехать?” – уточнила депутат.

Абазбек уулу ответил, что по возвращению студентов ведётся очень активная работа:

“Мы встречались с вице-премьером – главой МИД Пакистана, я встречался со своим коллегой, постоянно на связи с посольствами. Сейчас облегчили процедуру сдачи экзаменов, их передвинули на август. Тут остались только выпускные курсы. Они сдают экзамены. Это для многих стало уроком.

Я разговаривал со своим коллегой из Пакистана. Он рассказал, что большая часть уехавших студентов говорят, что вернутся. Точная статистика будет известна к ноябрю”.

В вузах Кыргызстана, по оперативным данным, обучаются 58 600 иностранных студентов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике сообщил заместитель министра образования и науки Расул Абазбек уулу. По его словам, большая часть – граждане стран СНГ, около 24 тысяч студентов прибыли из других государств, в основном они обучаются в вузах по медицинским направлениям. Он добавил, что иностранные и местные студенты обязаны приобретать полис обязательного медицинского страхования. Его стоимость для иностранцев в настоящее время – 11 990 сомов. По данным представителя Фонда обязательного медстрахования, полис имеется у семи тысяч иностранных студентов.

И ещё важная цифирь: 58,8 процента опрошенных центром исследования общества БГУ выступили с осуждением действий “патриотически настроенной молодёжи”, 61,5 процента считают, что этот инцидент принёс больше вреда, а 61,9 процента уверены, что такие деяния необходимо пресекать. И, наконец, 53,7 процента опрошенных высказались за то, что труд мигрантов нужно использовать во благо страны.

* * *

А спичку фитиля, как известно, зажгли четверо приезжих недоумков, которые сперва, как водится, попросили у иностранных студентов-египтян закурить, потом набросились на них, преследуя до самого общежития, в котором учинили дебош. А получив по мусалам, сбежали. В Сети же распространилась информация, мол, “наших бьют”. И через четыре дня уже били “наши”.

Есть все основания утверждать, что, прояви тогда, 13 мая, Свердловская раймилиция больше прыти, арестуй она тотчас этих четверых задир да придай этому факту широкую огласку: как недопустимо приставать, оскорблять гостей, приносящих каждый по 7-8 тысяч долларов в год в госказну за обучение, – всего последовавшего могло и не быть. И, видимо, поэтому всё руководство этой раймилиции сняли с должностей.

И надо вбивать в незрелые головы джигитов непреложную истину: от их действий (а лучше бы они сидели дома и не бегали по ночам за иностранцами) зависят престиж, авторитет, имидж, привлекательность (непривлекательность) страны. Им ведь здесь жить и за все эти постулаты радеть. А не превращать страну в изгоя. Вон, в конце мая некоторые зарубежные турфирмы отказывались от контракта с нашими. Но что-то не слышно об активной, массовой профилактической работе как в центре, так и на местах. Или цыплят по осени считают, когда вернутся (или не вернутся) все, покинувшие Кыргызстан после Варфоломеевской ночи, иностранные студенты.

СО ЗНАКОМ ПЛЮС

Вроде бы уже всё случилось по Кемпир-Абадскому делу. Всех подследственных Первомайский райсуд оправдал. Кричали женщины “Ура!” и в воздух чепчики бросали. А мужчины пронесли на руках от парадной двери суда до ворот Азимбека Бекназарова. И высказался Президент: “Суд – это отдельная ветвь власти… Мы все должны подчиняться судебным решениям. Мы не имеем права критиковать их, независимо от того, законны эти решения или нет. Какое бы решение ни принял суд, правильное оно или нет, мы должны с ним согласиться”.

И ведь посмотрите: с октября 2022 года после ареста около 30 активистов и политиков, выступивших против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища, тянулось это дело. И республика теряла имидж в глазах правозащитных международных организаций, считавших заключённых страдальцами (ещё бы добавили “за правое дело”), незаконно удерживаемых в застенках. В последующем часть из них отпустили под домашний арест.

Если формально подходить, так оно и есть: подумаешь, выразили своё мнение. А ведь по существу – напрягли отношения с соседним государством, причём в то время, когда оговаривались границы, чего не делалось годами. Когда стороны пришли к консенсусу и обо всём договорились, и земли дополнительные получили.

Помню репортаж в сентябре 2022 года одного из информагентств именно с водохранилища. И местные жители говорили на камеру, что они не против того, чтобы водохранилищем управляли и наши, и узбекские специалисты, лишь бы вода не поднималась выше определённой отметки (именно эта формулировка запомнилась), чтобы было, где пасти скот. Вот и все претензии местных жителей, кои кровно заинтересованы в том, что будет с водохранилищем. И ничего плохого не оказалось. “На сегодняшний день Кемпир-Абад управляется кыргызской и узбекской сторонами на условиях 50 на 50. Сейчас на плотине находятся по три человека с каждой стороны. Мы управляем вместе. Решения принимаем совместно. Так будет и дальше”, – объяснил кемпир-абадским радетелям Садыр Жапаров.

Тогда, какие же цели преследовали неугомонные Азимбек Бекназаров и Равшан Джээнбеков? Может, вовсе не на ту лошадь поставили?

А между тем районный судья Марат Сыдыков отпустил их всех “в связи с отсутствием состава преступления”. Хотя прокуроры просили, напомним, для всех по 20 лет заключения. Это напоминает выход из лондонской тюрьмы Джулиана Ассанджа, которому по американскому законодательству светило за разглашение военных секретов и гостайн более ста лет (кажется, 170). С десяток годов он провёл в изгнании – прячась то в одном посольстве, то в другом. А теперь, по просьбе австралийских властей, вернулся из английской тюрьмы прямиком на родину, в Австралию же.

Это мы к чему? Если вина не доказана (или, как с Ассанджем, перезрела), так что держать людей под арестом? И можно верить или нет, но именно районный судья, по крайней мере, им вынесен вердикт, поднял имидж Кыргызстана, и у нас стало примерно на 30 политзаключённых (или как там – узников совести?) меньше.

Тут один политик – Темирлан Султанбеков – написал в фейсбуке накануне решения райсуда: “Власть может считать, что оправдание кемпир-абадцев покажет её слабость, но на самом деле власть покажет свою мудрость и силу, если оправдает подсудимых и затем попросит прощения, и пригласит для конструктивной работы”.

Последнее – это вряд ли. Уж как носились с Бекназаровым, в какие страны послом ни направляли… Ну не может человек без недовольства. Так устроена анатомия его хребта. Но его бы, уже немолодого человека, энергию, да в конструктивное русло типа лекций: “Как я был вечным революционером”. Не хуже Атамбаева…

МИНУС НА ПЛЮС ДАЮТ ПЛЮС

Итак, две районные ветви власти – правоохранительная и судебная. Одна, Свердловский РОВД, не смогла вовремя погасить спичку, подпалившую ночь избиений и погромов. То есть не выполнила свою правоохранительную миссию. Ну, а дальше – цепная реакция: тогда расписались в бессилии и городская милиция, и МВД. Не в том смысле, что не применили спецсредства, тогда бы уж вовсе невесть чего было ожидать, а ту самую милицейскую работу, которую надо проводить до того, как, а не во время. Из соцсетей в ту ночь: “Начальника городской милиции никто не слушает. Все молодцы сами к утру разошлись”.

Будем считать, что и говорить, позорную ситуацию уроком на будущее. И туристический сезон уже начался, и новый учебный год для студентов – через пару-тройку месяцев.

А вот Первомайский районный суд оказался, определённо, на высоте. Тоже ведь начальное звено в вертикали. Но так развалить резонансное дело может вполне демократический судья. Причём в последнее время до вынесения приговора закрытые заседания, говорили адвокаты, шли каждый день. Вроде в связи с тем, чтобы суд успел вынести вердикт до истечения срока ареста обвиняемых, то есть до 15 июня. Тоже ведь демократично, потому что по закону. И тут снова Клара Сооронкулова, проходившая обвиняемой по кемпир-абадскому делу: “Фигуранты планируют подать в суд иски о незаконности их преследования, а также потребовать от властей компенсации морального ущерба.

Против нас незаконно возбудили дело, и мы от этого пострадали. В связи с этим мы имеем право подать в суд на государство и получить компенсацию. Однако решение суда ещё не вступило в силу.

Прокуратура просила приговорить нас к 20 годам, и она может подать апелляцию в следующую инстанцию”.

Будет ли прокуратура подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию, пока неизвестно. Решение районного суда, если не будет подана апелляция, вступит в законную силу через 30 дней после вердикта. И тоже – всё по закону: прения сторон, и всё такое. И пусть себе. В конце концов, Кыргызстан – страна молодая, пережившая не одну смену власти. И кто бы ни стоял у руля, должны развиваться институты, как в любой другой стране, где демократия устоялась.

И когда в одном случае наша власть просит прощения у правительства другой страны за содеянное с иностранными гражданами, а в другом – ровно за день до истечения срока ареста выносит оправдательный вердикт, то не признак ли это укрепления гражданского общества? Хоть с подачи снизу или сверху, и даже сбоку – международная реакция. Лишь бы развивать хорошее и не допускать плохое. По крайней мере, так всё видится по прошествии времени этих двух событий.

Геннадий КУЗЬМИН.