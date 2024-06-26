Это нужно не мёртвым, это нужно живым

В Совете ветеранов ВОВ, труда, Вооружённых сил, правоохранительных органов и тружеников тыла столицы подвели итоги месячника подготовки, празднования Дня Победы и памятных мероприятий по случаю 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В патриотических акциях и проектах приняли участие школьники, студенты, представители мэрии и общественных организаций города. В школах проводились классные часы по военно-исторической тематике: “О защитниках Родины”, ” Вклад Кыргызстана в Великую Победу” и другие, а в популярных местах отдыха горожан – спортивные игры “Эр джигит” и конкурсы военно-патриотической песни, рисунков и строевые смотры.

При поддержке Совета в школе-гимназии №27 открыт музей Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву, в экономическом техникуме создан класс имени его выпускника, ветерана ВОВ, участника Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года Султана Мурсалиева. В средствах массовой информации опубликовано более 50 материалов о воинах-кыргызстанцах Героях Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и наших соотечественниках, вернувшихся с полей сражений и поднимавших страну в трудные послевоенные годы.

Большое количество очерков и статей посвящено труженикам тыла и блокадникам Ленинграда. Накануне Дня Победы члены молодёжных общественных объединений столицы совместно с её руководством посетили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им подарки, а также провели субботник на Братском кладбище воинов, обновили захоронения, привели в порядок территорию. Завершается подготовка к изданию книги-альбома с памятниками и мемориалами, возведёнными в республике в честь наших земляков, героически сражавшихся на фронтах самой кровопролитной в истории войны. И ещё очень важное. В Совете приступили к разработке плана по подготовке и празднованию 80-й годовщины Великой Победы, эпохального события в жизни не только нашего государства, но и всего мира.

Как отметил в своём выступлении председатель городского совета Мелис Бейшеев: “Сегодня псевдоисторики пытаются переписать историю ВОВ на свой лад, стереть её из памяти молодого поколения, навязывая чуждые нам духовные ценности. Наш долг – донести до умов и сердец юных кыргызстанцев подлинную правду о ней и о том, какой ценой в 27 миллионов павших была одержана святая Победа, а также воспитывать у молодёжи чувство патриотизма и уважения к истории своей страны”.

Сергей СИДОРОВ.