От нашего стола – вашему!

Троллейбусы – это памятники архитектуры. Не все города могут похвастаться подобным транспортом

Как относится мэрия к жителям Бишкека, к их мнению? Да никак! Им глубоко всё равно, что там думают горожане по поводу ликвидации троллейбусов. А между тем большинство информационных ресурсов, проводивших опрос, выявили, что около 90% бишкекчан выступают против передачи троллейбусов в Ош.

ОШ ОЧЕНЬ ПОПРОСИЛ, И МЫ НЕ СМОГЛИ ОТКАЗАТЬ…

Горожане уже месяц пребывают в шоке от очередного нововведения муниципалитета. Троллейбусам в столице приказали долго жить… Сначала их хотели убрать полностью: якобы они портят вид столицы своими проводами. Затем, после поднятого горожанами возмущения, решили оставить какую-то одну кольцевую линию. Но главным фактором ликвидации “рогатых” назвали то, что муниципалитет Оша слёзно попросил выделить транспорт им. Ну а что? Мэрия южной столицы попросила, мэрия Бишкека тут же, без утверждения Бишкекского городского кенеша, сорвала в некоторых местах троллейбусные линии и почти запаковывает их, дабы передать Ошу. Вот такая солидарность!

А ещё для того, чтобы Азиатский банк развития выделил $50 млн грантокредита на электробусы, им нужно подготовить депо и место для подзарядки. Место есть – это готовое троллейбусное. В общем, мэрия Бишкека нашла кучу причин, почему надо уничтожить троллейбусную инфраструктуру. Но бишкекчане не дураки и прекрасно понимают сомнительность прихоти муниципалитета. Что мы знаем об электробусах? Ничего! Опыт некоторых стран показал, что этот вид транспорта далеко не идеален. Зато троллейбусы прослужили нам верой и правдой более 70 лет.

ПОД ВИДОМ ЗАБОТЫ?

Во время ремонта дороги на улице Байтика Баатыра, опять же не дожидаясь решения БГК, работники мэрии самовольно начали демонтаж троллейбусных линий. Неравнодушные горожане запечатлели этот момент на фото и видео, создали петицию и начали писать обращения в горкенеш с просьбой остановить беспредел. Но, видимо, законность и регламент муниципальным властям не аргумент, и они продолжили снимать провода, только уже ночью. Дабы не нервировать и без того возмущённый народ.

На сей беспредел обратил внимание депутат БГК Кадырбек Атамбаев. Он одним из первых забил тревогу, когда мэрия только заявила о своих намерениях несколько месяцев назад. Городской депутат считает, что действия муниципалитета подпадают под статью 338 “Превышение власти” УК Кыргызской Республики:

– БГК ещё не дал своего согласия на подобные действия. Мы обратим внимание прокуратуры на творящееся беззаконие и уже направили обращение, – поделился Атамбаев.

По его мнению, уж слишком поспешные и необдуманные действия мэрии вызывают массу подозрений в чьём-то лоббизме уничтожения троллейбусной сети. Он считает, что подобные действия демонстрируют полное пренебрежение к мнению народа и самим принципам общественного обсуждения.

И, действительно, бесцеремонное и беззаконное действие мэрских клерков наводит на определённые мысли, что за этим кто-то стоит. Иначе бы это не было так поспешно и спонтанно.

ПОЧЕМУ НЕ СОВМЕСТИТЬ ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ЭЛЕКТРОБУСЫ?

Инициативная группа активистов Peshcom Bishkek привела мнения экспертов. Все они считают, что троллейбусы городу необходимы как никогда. И их количество нужно не сокращать, а, наоборот, увеличивать и создавать новые маршруты.

Эксперт по организации дорожного движения (Казахстан) Азиза Таласпаева считает, что троллейбус экологичнее электробуса и выигрывает по многим параметрам:

– Если смотреть на жизненный цикл электробуса, то у него есть один определённый минус – износ аккумулятора. Когда он повреждается или утрачивает свою электроёмкость, его необходимо менять. Утилизация детали наносит непоправимый вред природе. Да, где-то аккумуляторы пытаются “оживить”, но это сложный и недолговечный процесс.

У троллейбуса нет подобной проблемы. От этого внутри салона не так жарко, да и снаружи он отдаёт меньше тепла. У электробуса большой тепловой след, как внутри, так и снаружи. В городской перенасыщенной среде это имеет огромное отрицательное значение.

Она считает, что мэрия вполне может внедрить электробусы параллельно. Не стоит заменять одно на другое. Чем больше разнообразия транспорта, тем лучше для столицы.

Урбанист, консультант по развитию территорий Андрей Елбаев поделился мнением, что без троллейбусной линии Бишкек лишится необычного вида транспорта, которым не каждый город может похвастаться:

– Снос существующей сети равносилен уничтожению архитектурного памятника. А их необходимо, наоборот, сохранять и модернизировать. Тем более что сейчас выпускаются суперсовременные виды троллейбусов, которые могут проехать несколько километров без сети.

Ещё один урбанист из Москвы Аркадий Гершман рассказал об опыте российской столицы. Когда убрали троллейбусные маршруты из центра, то на замену одного троллейбуса понадобилось 2 электробуса. Тем более если у электробуса закончится заряд, он никуда не поедет, пока не подзарядится:

– Специалисты-транспортники уже давно отказались от идеи замены троллейбусов на электробусы. Умные города не уничтожают троллейбусную сеть. Надеюсь, Бишкек не повторит глупую ошибку Москвы.

Вспоминается опыт Екатеринбурга, где прекрасно сосуществуют автобусы, метро, троллейбусы и трамваи. И их провода абсолютно никого не раздражают и никому не мешают. Кстати, помимо суперсовременных трамваев по уральской столице рассекают старинные винтажные. Именно на таких любят прокатиться большинство туристов и самих жителей. Для горожан все виды транспорта крайне необходимы, особенно в условиях повышенной плотности населения и урбанизации.

Хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и кто-то мудрый остановит то, о чём не только горожане, но и сами власти будут впоследствии жалеть. Ведь иногда лучше лечить, чем вырезать…

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.