Поздравление

Президент Садыр Жапаров поздравил работников государственной и муниципальной службы с профессиональным праздником.

“Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Государственная и муниципальная служба – это служба, требующая особого отношения, добросовестности и профессионализма. Могу с уверенностью сказать, что сегодня в нашей стране на государственной и муниципальной службе работают граждане, которые понимают важность этой профессии и осознают ответственность, которую возложили на свои плечи.

“Если я буду чист, если ты будешь чист, то и общество будет чистым”, – эти слова Исхака Раззакова, великого сына кыргызского народа, должны стать девизом его последователей. Я твёрдо верю, что у нашего народа есть сыновья и дочери, достойные уважения за свою честность, принципиальность, политическую дальновидность, способные поставить интересы народа выше своих собственных.

Вопрос подготовки кадров актуален всегда. Также такие классические фразы, как “Кадры решают всё”, “Даже если есть плохие законы, с хорошим госслужащим можно управлять страной. Но если чиновники плохие, даже самые лучшие законы не помогут”, возможно, не зря остались на страницах истории.

Сегодня мы живём в век информационных технологий. Новые времена предъявляют высокие требования к работе. Повышение качества человеческих ресурсов для противодействия глобальным рискам и вызовам – это требование времени. Нам также необходимо сосредоточиться на использовании новых методов управления, не отставая от мировых тенденций. В настоящее время создана постоянно действующая система повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, потому что сегодня нам нужно растить кадры в соответствии с новыми условиями. Общественность видит, что в стране проводится работа по привлечению специалистов, перспективной молодёжи, повышению морального духа госслужащих, снижению коррупции в государственном управлении. Нам не следует останавливаться на достигнутом, эти действия – только начало нашей работы. Отныне развитие кадровых ресурсов и их обучение продолжатся.

Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

Я верю, что каждый из вас может внести свой вклад в дело построения государственного и общественного строя нового формата, избавления от коррупции, формирования общественного сознания, обеспечения национальной идеологии.

Пусть ваша работа приносит лишь ожидаемые результаты, ваш профессионализм возрастает, а ваша совесть будет чиста перед народом.

Желаю вам здоровья и успехов в продвижении нашей страны вперёд!”