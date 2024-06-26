Многообразие, единство, дружба – залог процветания страны

В Бишкеке в Государственной резиденции “Ала-Арча” состоялось десятое собрание Ассамблеи народа Кыргызстана, приуроченное к её 30-летию и столетию образования Кара-Кыргызской автономной области. Президент Садыр Жапаров направил обращение к его делегатам.

Зачитал его государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

Он отметил, что сегодня более ста различных этнических групп составляют народ страны и вместе радуются успехам Кыргызстана, преодолевая трудности переходных периодов, живут в мире, дружбе и единстве, рука об руку на священной земле Ала-Тоо.

“Эти ценности не только живут в наших сердцах, но и закреплены в наших законах, начиная с Конституции, где чётко прописано, что каждый гражданин Кыргызской Республики, независимо от этнической принадлежности, религии, региона и социального статуса, обладает равными правами и обязанностями”, – говорится в обращении главы государства. Отмечается, что сегодня наша страна уверенно идёт по пути развития.

“За четыре года мы смогли восстановить систему государственного управления, продемонстрировали решимость в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, значительно увеличили доходы и достигли экономического роста благодаря нашим совместным усилиям. Конечно, это только начало. Я твёрдо верю, что при многообразии, единстве и дружбе народов Кыргызстан станет процветающей страной!” – отмечено в обращении.

Ассамблея народа Кыргызстана создана на первом курултае народа Кыргызстана в 1994 году и с тех пор вносит свой вклад в укрепление единства народа, развитие межэтнических отношений и формирование гражданского равенства.

“С момента вступления в должность Президента я издал указы, направленные на усиление государственной политики в области межэтнических отношений. Учитывая роль Ассамблеи народа Кыргызстана в обеспечении единства и социальной интеграции, я подписал указ “О повышении статуса и роли совета Ассамблеи народа Кыргызстана”, предоставив ему статус консультативно-совещательного органа при Президенте Кыргызской Республики.

Кроме того, утверждена концепция развития гражданской идентичности “Кыргыз жараны” на 2021-2026 годы. Сегодня ведётся значительная работа по формированию общей гражданской идентичности через эту концепцию”, – говорится в обращении.

“Сегодня деятельность Ассамблеи поддерживается на государственном уровне. Созданы условия для сохранения и развития родных языков, культуры и традиций этнических сообществ, проживающих в Кыргызской Республике. В то же время русский язык продолжает играть важную роль как официальный язык. Как говорится: “Сколько языков знаешь – столько раз ты человек”.

Через язык мы не только говорим, но и обогащаемся духовно и культурно. Необходимо содействовать формированию гражданина Кыргызстана, свободно владеющего государственным, родным, официальным и иностранными языками, и развивать многоязычное образование, что стало требованием нашего времени”, – указано в обращении.

В обращении Президента Садыра Жапарова внимание уделено необходимости повышения статуса Ассамблеи народа Кыргызстана, учитывая её роль в укреплении единства народа и межэтнических отношений.

Далее государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов вручил государственные награды за значительный вклад в развитие дружеских, социально-экономических и культурно-гуманитарных связей между народами в Кыргызской Республике, а также в связи с празднованием 30-летия Ассамблеи народа Кыргызстана.