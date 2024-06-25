Дорога к мировому рынку

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на заседании Жогорку Кенеша.

Вначале он поблагодарил депутатов за ратификацию соглашения по железной дороге “Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. “Это очень важное историческое событие. Данный вопрос обсуждается с 1996 года, в 1997 году подписан первый меморандум. Со строительством железной дороги мы превратимся из тупиковой страны в транзитную. В год по ней станет перевозиться от 7 до 13 миллионов тонн грузов, от транзита мы получим выгоду. Кроме того, появится короткий выход к океану и будут установлены торговые отношения со странами Ближнего Востока и Европы. ВВП Европейского Союза превышает $ 25 трлн, а ВВП Китая составляет $18 трлн. Другими словами, ёмкость рынка Поднебесной становится для нас безграничной как океан и позволит снять существующие в развитии нашей экономики ограничения. Это позволит резко увеличить экспорт и сделать торговый баланс положительным. Вместе с тем создаются реальные условия для достижения к 2050 году объёма ВВП в 200 млрд. Мы выходим на другую траекторию развития через эти проекты”, – сказал он.

Глава Кабмина подчеркнул, что данный созыв Жогорку Кенеша останется в истории как принявший важные решения по строительству исторических проектов – железная дорога “Китай-Кыргызстан-Узбекистан” и Камбаратинская ГЭС-1. “В своё время прославляли Петра I, открывшего окно в Европу. А про команду уважаемого Президента Садыра Жапарова в будущем могут сказать, как о личностях открывших широкую дорогу к мировому рынку. Необходимо отметить, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги не увеличит объём внешнего долга нашего государства. Всё возводится в рамках государственно-частного партнерства”, – сказал он.

Акылбек Жапаров добавил, что административно-территориальная реформа позволит повысить уровень оказания услуг населению.Вопросы строительства социальных объектов, обеспечения чистой водой, противодействия чрезвычайным ситуациям станут решаться эффективно.