Тыловик, но сколько в этом слове…

В послевоенные годы труженики сельского хозяйства южных регионов республики собирали ударные урожаи хлопка – важного стратегического сырья, необходимого для восстановления разрушенной войной экономики Советского Союза. В 1947 году далеко за пределами Киргизии гремело имя звеньевого хлопководческого звена колхоза “Кызыл-Байрак” Сузакского района Джалал-Абадской области Файзуллы Тешабаева, собиравшего в среднем по 31 центнеру хлопка-сырца с каждого гектара на участке площадью 3 га.

В 23 года Указом Президиума Верховного Совета СССР он был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали “Серп и Молот”. Его жизненный путь – зеркальное отражение славной судьбы нашего старшего поколения, сражавшегося на фронтах Великой Отечественной войны и ковавшего Победу в глубоком тылу.

Родился Файзулла в 1925 году в селе Бостон под Джалал-Абадом в семье дехканина. С детских лет познал непосильный труд, батрачил у местного зажиточного крестьянина Сапожникова. После образования колхоза пас общественный скот. Перед войной окончил семилетку, вступил в комсомол.

В июле 1941 года обратился с заявлением на имя районного военкома с просьбой отправить его добровольцем на фронт, но получил отказ из-за своего юного возраста, а через какое-то время – бронь от призыва в Красную Армию, потому что занимался хлопководством. Боль утраты за пропавшего без вести на Финской войне старшего брата Дадажана как-то скрашивал неустанный труд на хлопковых полях. Для него и всех оставшихся в тылу жителей республики лозунг “Всё для фронта, всё для Победы!” стал частью сознания и стимулом патриотического настроя. Колхозные хозяйства юга страны в разы увеличили посевные площади хлопка. Борьба шла за каждую коробочку, чтобы снабжать наших бойцов всем необходимым. Звено Ф. Тешабаева отличалось высокими трудовыми показателями и нередко становилось победителем социалистического соревнования с вручением переходящего Красного знамени. Лидировал его коллектив и в сборе средств в Фонд обороны.

Жизнь после войны постепенно налаживалась. У Файзуллы и его супруги Пайзлат родились 8 детей, воспитали их достойными людьми. Партийное руководство республики заметило организаторские способности Ф. Тешабаева, и в 1949 году нашего прославленного земляка избрали председателем колхоза “Кызыл-Байрак”, позже переименованного в колхоз им. К. Маркса. Молодой коммунист принялся за дело, засучив рукава, и в короткий срок сделал его передовым. Как вспоминает один из сыновей Файзуллы Тешабаевича, отца трудно было застать дома или в конторе, постоянно выезжал в дальние бригады и хозяйства, интересовался ходом работ, глубоко вникал и оперативно решал проблемы колхозных будней. Если что-то обещал, обязательно выполнял. Все, кому пришлось работать с ним в разные годы, отмечают, что он никогда не кичился своими наградами, оставался скромным и отзывчивым, не падал духом и не давал этого делать колхозникам, заряжая их своей энергией, поддерживая словом и делом. Отличался государственным мышлением, высокой работоспособностью и особой требовательностью к себе. Постоянно занимался самообразованием.

Окончил республиканскую партийную школу. Принимал активное участие в общественно-политической жизни республики. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 3, 4 и 5-го созывов.

Жизнь часто проверяла нашего героя на гражданскую зрелость, прочность характера и стойкость.

Он мужественно прошёл испытания, не роняя чести и достоинства, придерживаясь всегда принципов – никогда не сгибаться под тяжестью обстоятельств, идти наперекор им, быть честным перед самим собой и перед народом. В 1961 году сняли первого секретаря ЦК КП Киргизии Исхака Раззакова с формулировкой “За допущенные ошибки и недостатки в руководстве партийной организацией республики”. Началась чистка в рядах его единомышленников. Под раздачу попал председатель колхоза им. Карла Маркса. По надуманным мотивами и анонимкам “доброжелателей” пытались даже исключить его из партии и возбудить в отношении него уголовное дело, но многочисленные комиссии самого высокого уровня, как ни старались, не нашли в колхозе, которым руководил Ф. Тешабаев, никаких нарушений социалистической законности. Позже он работал главным агрономом крупных колхозов Джалал-Абадской области, руководил подсобными хозяйствами хлопкозавода и завода “Штепсельных разъёмов”. Герой Социалистического Труда, персональный пенсионер союзного значения Файзулла Тешабаев ушёл из жизни в 2016 году, до конца своих дней оставаясь верным сыном Отечества. На аллее Героев в селе Сузак ему установлен памятник, его имя носит одна из улиц г. Джалал-Абада.

Сергей СИДОРОВ.