Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка-Акиева109/пр. Чуй.

2. Предмет закупки: Лот№2 – Замки блокираторы Master Lock (536,60$)

3. 28.06.2024 г. –08:00 начало тендера, 05.07.2024 г. -09:00-окончание приема предложений и тендерных документов.

4. 05.07.2024 г. – вскрытие ценовых предложений.

5. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

5.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

5.3. Условие поставки: DDP г.Бишкек (Incoterms 2010), Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg) контактные данные т ел.: +996 (312) 580858 (191 доб.), моб. 0707 223 225, Manar.Ashyrbaev @Kazminerals.com, Ашырбаев Манар.

6. Электронный портал https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7. Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора – не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата – 100% по факту поставки в течении 60 календарных дней.

7.3. Опыт поставок аналогических товаров.

Пиложение