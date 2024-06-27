Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот №1 – Запасные части НКР (Бюджет 29000 $)
28.06.2024 г. – (9-00ч) начало тендера,
05.07.2024 г. (до 9-00) – окончание приема предложений и тендерных документов.
3. 05.07.2024 г. – вскрытие ценовых предложений.
4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
4.3. Условие поставки:
– Лот №1 – DDP-Бишкек, срок поставки по лоту №1 – 120 кален-х дней с момента подписания договора.
Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg).тел.:+996 (312) 58 58 58 (39 197 доб.), моб: 0770 00 14 71, tariel.joodatov@kazminerals.com – Тариэл Жоодатов
5. Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
6. Особые условия:
6.1. Неделимость лота.
6.2. Оплата 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
6.3. Требование к поставщикам по лоту:
№1 – завод-изготовитель/статус официального представителя
6.4. Опыт поставок аналогичного товара, не менее трех договоров
6.5. Требуемый срок заключения договора – не более 5 дней с момента извещения потенциального победителя.