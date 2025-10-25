Слово Кыргызстана

«Кыргызстан сегодня — уверенный партнёр»: сенатор Малайзии о переменах, которые он увидел в нашей стране

Заместитель председателя Сената Парламента Малайзии (вице-спикер) Датук Нур Джазлан Мохамед опубликовал в малайзийской прессе авторскую статью о своём недавнем визите в Кыргызстан — о том, каким он увидел нашу страну сегодня и как она изменилась по сравнению с его первым визитом в 2009 году. По оценке сенатора, решение Жогорку Кенеша от 25 сентября 2025 года о самороспуске и назначении досрочных парламентских выборов на 30 ноября стало важной вехой политического обновления и сигналом укрепления демократического мандата. Его поездка в Бишкек совпала с подготовкой этого шага и стала частью парламентской дипломатии Малайзии, нацеленной на сближение с зарубежными законодательными институтами.