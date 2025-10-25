Актуальное 🔥
Вечер музыки, эмоций и больших аплодисментов
Круглый стол «За чистый и безопасный эфир»
В Кыргызстане отметили День гражданской авиации
В ИД "Слово Кыргызстана" стартовали курсы кыргызского языка
Форум студенческих инициатив на Иссык-Куле
Дан Запашный и Большой Международный Цирк впервые в Бишкеке
Брифинг «Кыргыз Туусу»: по итогам саммита ШОС
Наследие и будущее онкологии:к 65 Летию Национального Центра Онкологии и Гематологии
Режиссёр Ринат Мурзаев
Космическое поздравление Кыргызстану
Политика
Открывая Центральную Азию
Павел Шевцов: "Россия заинтересована не в слабом соседе, а в сильном партнёре"
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, прибывший в Кыргызскую Республику с рабочим визитом, встретился с журналистами и ответил на широкий круг вопросов - от подготовки кыргызстанских студентов в российских вузах и работы по квотам до сохранения исторической памяти, поддержки соотечественников за рубежом и планов гуманитарного присутствия России в Кыргызстане.
31.10.2025
Президент Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиёева с началом 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде
31.10.2025
«Кыргызстан сегодня — уверенный партнёр»: сенатор Малайзии о переменах, которые он увидел в нашей стране
Заместитель председателя Сената Парламента Малайзии (вице-спикер) Датук Нур Джазлан Мохамед опубликовал в малайзийской прессе авторскую статью о своём недавнем визите в Кыргызстан — о том, каким он увидел нашу страну сегодня и как она изменилась по сравнению с его первым визитом в 2009 году. По оценке сенатора, решение Жогорку Кенеша от 25 сентября 2025 года о самороспуске и назначении досрочных парламентских выборов на 30 ноября стало важной вехой политического обновления и сигналом укрепления демократического мандата. Его поездка в Бишкек совпала с подготовкой этого шага и стала частью парламентской дипломатии Малайзии, нацеленной на сближение с зарубежными законодательными институтами.
29.10.2025
Общество
Ынтымак Ордо: 7 дней Президента Садыра Жапарова
Президент протестировал систему дистанционного голосования
Президент Садыр Жапаров вчера проконтролировал ход подготовки к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша, ознакомившись с работой системы дистанционного голосования, которую внедряет Центральная избирательная комиссия.
31.10.2025
У нас есть общая граница с Россией - в сфере культуры
Переговоры руководителей Министерства культуры РФ и Министерства культуры, информации и молодёжной политики КР прошли в Бишкеке в рамках Дней Российской культуры в Кыргызстане.
31.10.2025
Улан Ниязбеков: "Милиция ближе всех к народу"
Это первое интервью министра внутренних дел республики генерал-лейтенанта У. О. Ниязбекова нашей газете. Главный милиционер страны - человек далеко не публичный. Однако канун Дня кыргызской милиции стал серьёзным поводом для того, чтобы он сделал исключение и нашёл в ежедневном плотном графике работы время для встречи с корреспондентом "СК". Несмотря на столь знаменательное событие, интервью получилось сугубо рабочим.
31.10.2025
Экономика
Ограничения для себя
Глобальная карта ставок
Национальной банк Кыргызстана повысил учетную ставку с 9,5% до 10%. Решение принято на фоне ускорения инфляции и сложной внешнеэкономической ситуации.
29.10.2025
Кыргызстан ускоряет внедрение криптоактивов
24.10.2025
Октановый вопрос
Кыргызские нефтетрейдеры всерьёз обеспокоены тем, что топливный кризис в России может негативно сказаться на поставках горюче-смазочных материалов (ГСМ) в страну. Несмотря на то что внутренняя ситуация сейчас остаётся напряжённой, она пока далека от критической: власти предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить дефицита топлива.
22.10.2025
Международные связи
Си Цзиньпин: "Для понимания сегодняшнего Китая прежде всего необходимо понять Коммунистическую партию Китая"
Учение Конфуция полезно для любой государственной службы
Опыт Китая в повышении эффективности государственного управления обсудили участники научно-практической конференции, которую организовало Посольство КНР в Бишкеке.
22.10.2025
Синьцзян в новом облике: 70 лет созидания и процветания общими усилиями
Синьцзян - обширный и красивый регион Китая, сочетающий в себе богатство природы, культур и традиций. В этом году отмечается 70-я годовщина образования Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР.
15.10.2025
Праздник друзей – и наш праздник
Торжественный приём, организованный Посольством Китайской Народной Республики в Кыргызстане, прошёл по случаю 76-й годовщины образования КНР. Мероприятие было также посвящено 80-летию Победы над фашизмом и японским милитаризмом, подведению итогов недавнего саммита ШОС.
01.10.2025
Образование
Культура
Аншлаг для Двенадцати
Российские фильмы о самом главном
Фестиваль российского кино начался в Бишкеке. Кыргызстанцам покажут новейшие художественные фильмы разных жанров: от военных драм до фантастики.
31.10.2025
Живая кисти мысль…
В Национальном музее изоискусств имени Г. Айтиева молодой, но уже известный кыргызский живописец Ислам Дооров представил на суд публики свою новую, третью по счёту, персональную выставку, которой он дал лаконичное название "Абзац".
31.10.2025
«Дядюшкин сон» в Бишкеке
24.10.2025
Спорт
Кыргызский дуэт вышел в мировой плей-офф
Молодёжная сборная узнала соперников
Национальная молодёжная сборная Кыргызстана по футболу (игроки до 23 лет) после жеребьёвки узнала своих соперников по финальному раунду Кубка Азии 2026 года.
08.10.2025
В финал с первого места
Финальный этап Кубка Азии 2026 года по футзалу (мини-футбол) пройдёт с участием национальной сборной Кыргызстана.
03.10.2025
"Дордой" пополняет свой кубковый арсенал…
В этом году финальный поединок на Кубок Кыргызстана - 2025 состоялся в городе Кара-Суу на недавно отремонтированном городском стадионе "Манас".
26.09.2025
Здравоохранение
Горькое сладкое
Правила выписывания рецептов изменились
Утверждён порядок выписывания рецептов на лекарственные средства. Соответствующее решение подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.
12.09.2025
Главная задача онкоцентра - спасти больше жизней
Вчера в самом сердце Бишкека прошла международная конференция "Наследие и будущее онкологии: к 65-летию Национального центра онкологии и гематологии". Список участников конференции настолько обширен и солиден, что одно только перечисление имён и званий, учёных степеней займёт очень много места.
12.09.2025
Больше больниц - больше шансов на здоровье
Вследствие отмены монополии на лечение онкологических заболеваний одной из первых частных онкобольниц в Кыргызстане стала многопрофильная университетская клиника "Аманат" международной школы медицины МУК (Amanat University Hospital). Приказом Минздрава КР в начале августа 2025 года ей официально выдана лицензия и "разрешено заниматься частной медицинской деятельностью (согласно заявленному виду деятельности: диагностика, консервативное и оперативное лечение онкологических заболеваний в амбулаторных и стационарных условиях).
12.09.2025
Видео новости
Инфографика
