Кадры для «завтрашней» реальности

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в годовом общем собрании Национальной академии наук.

В своей речи он отметил, что необходимо тесное взаимодействие научных кругов и их интеграция с вузами. «Я хочу, чтобы такая работа велась системно, и настаиваю на широком участии учёных и государственных структур в системном внедрении научного подхода к экономической политике. У нас эта стратегически важная отрасль на сегодня состоит из около 70 научных организаций, имеет в своём активе порядка 1500 докторов наук, 5500 кандидатов и финансируется из госбюджета на сумму около 700 миллионов сомов ежегодно. Потенциал в более чем 230 тысяч студентов вузов не раскрыт полноценно и слабо вовлечён в экономику. При этом экспорт образования поставлен на хороший уровень — у нас более 83 тысяч иностранных студентов. В интересах устойчивого развития нужно обеспечить инклюзивность науки», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина подчеркнул, что в республике возрождают наукоёмкие отрасли. В этом контексте он отметил важность подготовки сильных кадров для «завтрашней» экономической реальности. «Остро стоит необходимость возрождения энергетической отрасли и машиностроения. Мы хотим снова производить сложные инновационные инженерные изделия, требующие научно-технической базы, которые обеспечат быстрые темпы роста экономики», — сказал он.

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