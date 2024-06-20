Первый этап повышения пенсий стартовал

Государство в беде не бросает
Первый этап повышения пенсий стартовал

Кыргызский Шанхай
Динамично развивается "зелёное" сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии

Динамично развивается “зелёное” сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии
Первый этап повышения пенсий стартовал

Китай развивает “шанхайский дух” для содействия взаимообучению между цивилизациями
Первый этап повышения пенсий стартовал

Пополняется парк спецтехники
Первый этап повышения пенсий стартовал
ОБСЕ обещает поддержку
Первый этап повышения пенсий стартовал
Диалог продолжается