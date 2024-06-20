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Государство в беде не бросает
Кыргызский Шанхай
Динамично развивается “зелёное” сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии
Китай развивает “шанхайский дух” для содействия взаимообучению между цивилизациями
Пополняется парк спецтехники
ОБСЕ обещает поддержку
Диалог продолжается