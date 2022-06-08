Встреча в Ереване

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов совместно с главами парламентов государств — участников Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности встретился с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном.

Отметим, делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Талантом Мамытовым посетила Ереван, где прошло выездное заседание Совета ПА ОДКБ. В состав парламентской делегации входят депутаты Омурбек Бакиров, Эмил Жамгырчиев и Алишер Эрбаев.

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