Встреча в Ереване

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов совместно с главами парламентов государств — участников Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности встретился с премьер-министром Республики Армении Николом Пашиняном.
Отметим, делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Талантом Мамытовым посетила Ереван, где прошло выездное заседание Совета ПА ОДКБ. В состав парламентской делегации входят депутаты Омурбек Бакиров, Эмил Жамгырчиев и Алишер Эрбаев.
Дата публикации: 13:58, 08-06-2022
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