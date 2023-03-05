Неиссякаемый источник очарования

В Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова и государственного секретаря Сїйїнбека Касмамбетова состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. Чествовали женщин и в Оше.

«От имени мэрии столицы и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта, который стал символом красоты, величия, доброты! Особо хочется отметить благородных женщин, трудящихся в различных сферах нашего города, и выразить благодарность за неустанный труд», — поздравил мэр.

На торжество пригласили 1000 женщин — заслуженных работниц различных сфер, экс-руководителей и других. Им представили замечательную концертную программу «Жаздын кєркї сени менен башталат, жашоо жарык, сен бар їчїн аялзат!». В завершение представительницам прекрасного пола вручили памятные подарки.

В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова также более 700 женщин поздравили с 8 Марта.

В мероприятии участвовали мэр города Бакытбек Жетигенов, председатель Ошского городского кенеша Салман Назылбеков, матери-героини, ветераны труда и войны, женщины, работающие в различных сферах, и общественные деятели. Градоначальник в своём поздравлении отметил важное значение данного праздника весны, подчеркнув, что каждая представительница прекрасной половины человечества — это неиссякаемый источник очарования, неисчерпаемой энергии и основа жизни для всего вокруг.

Отличившихся сотрудниц различных сфер далее наградили почётными грамотами мэрии Оша, организовали для дам большую концертную программу с участием известных эстрадных исполнителей и творческих личностей, деятелей культуры.

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