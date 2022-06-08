День финансистов

Президент Садыр Жапаров поздравил работников финансово-экономической системы с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники финансово-экономической системы Кыргызской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Всем известна высокая роль работников финансово-экономической системы страны в развитии и укреплении экономики Кыргызской Республики. Благодаря усилиям профессионалов данной сферы государству удаётся решать задачи по обеспечению повышения темпов экономического роста, сбалансированного бюджета, а также усилению устойчивости экономики к глобальным вызовам.

Необходимо отметить, что грамотное управление государственными финансами, развитие доходных потенциалов и улучшение эффективности распределения средств государственного бюджета позволило нам за последние годы реализовать позитивные мероприятия в стране. Так, за последние годы за счёт ресурсов государственного бюджета проведены масштабные работы по повышению размеров государственных пособий социально уязвимым слоям населения, заработных плат всем работникам социальной сферы, по поддержке аграрного сектора, а также укреплению обороноспособности страны. Впереди стоят амбициозные планы реализации инфраструктурных проектов государственного масштаба, таких как строительство гидроэлектростанций, новых ветвей железных дорог, запуск крупных предприятий, а также индексация пенсий и увеличение размеров заработных плат работников бюджетной сферы страны. Безусловно, реализация данных мероприятий даст новый импульс развитию экономики Кыргызской Республики!

Поэтому выполнение этих задач требует от каждого из вас высокой мобильности, ответственности, добросовестного отношения к работе и честности.

От усилий и кропотливой ежедневной работы специалистов финансово-экономической системы зависят благополучие государства, дальнейшее развитие экономики. Уверен, что вы внесёте весомый вклад в стремительное развитие нашей экономики в быстро развивающемся мире!

Позвольте ещё раз поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать семейного счастья, благополучия и профессиональных успехов!»

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