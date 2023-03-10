Готовимся к посевной

Президент Садыр Жапаров принял министра сельского хозяйства Аскарбека Жаныбекова, который доложил о текущей деятельности министерства и планах по проведению очередной весенней полевой кампании.

Согласно отчёту Аскарбека Жаныбекова, по итогам 2022 года прирост валового продукта в агропромышленном секторе составил более семи процентов по сравнению с 2021 годом. Проводится достаточная работа в рамках обеспечения отпуска фермерам сертифицированных семян и снабжения минеральными удобрениями. Накоплены достаточные запасы горюче-смазочных материалов, которые реализуются фермерам по сниженным ценам. Ожидается увеличение количества передаваемой в лизинг сельскохозяйственной техники. Начаты расчистка и ремонт поливных каналов, за счёт чего планируется снизить потери влаги и увеличить объёмы полива орошаемых полей. Запланированы долгосрочные мероприятия по восстановлению деградирующих горных пастбищ. Ведётся активная доработка новых редакций Земельного и Водного кодексов. Министр сельского хозяйства также сообщил об увеличении объёмов экспорта отечественной агропродукции и улучшении её конкурентоспособности на внешних рынках.

Садыр Жапаров подчеркнул значимую роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности страны и снабжении населения доступной продукцией, в связи с чем государство оказывает большую поддержку для его развития. Он считает, что следует оказать господдержку сельскохозяйственным производителям республики для своевременного проведения весенних полевых работ и дальнейшего развития животноводства, в связи с чем призвал своевременно обеспечить фермеров и производителей доступными целевыми кредитами. Президент поручил министру усилить контроль за предоставлением льготных кредитов, которые должны доходить конкретно до фермеров и сельскохозяйственных производителей, при этом не допускать коррупционных проявлений в виде выдачи денежных средств на иные цели.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -