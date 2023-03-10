Семимильными шагами в цифровизацию

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с руководителями крупных столичных рынков.



Они обсудили внедрение контрольно-кассовых машин (ККМ), электронных счетов-фактур (ЭСФ) и электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН).

Акылбек Жапаров объяснил присутствующим, что фискализация налоговых процедур проводится прежде всего для прослеживаемости товаров как внутри страны, так и за её пределами, также это позволит искоренить ввоз контрабандной и контрафактной продукции.

По его словам, в Кыргызстане насчитывается около 400 крупных производителей и оптовых продавцов.

«Виртуальный склад — это требование времени. Во всём мире уже перестали пользоваться бумажной отчётностью. Новшество не только облегчит вашу работу, но и полностью синхронизирует действия с налоговыми органами. Уверен, что придёт время, когда мы даже откажемся от налоговых проверок, так как ЭТТН и другие инструменты фискализации полностью станут отражать реальные цифры», — пояснил Акылбек Жапаров, добавив, что для индивидуальных предпринимателей, работающих на базарах и мини-рынках с годовым оборотом до 100 млн сомов, планируется ввести единый налог в размере 0,1% от выручки.

«Это приемлемо и не нужно никаких отчётов. Мы поможем вам открыть виртуальные склады. Патент в данном случае станет документом, дающим право на торговлю. Несмотря на предложения многих, даже не станем повышать его стоимость», — сказал председатель Кабинета министров.

В свою очередь представители крупных торговых рынков согласились с указанными предложениями и отметили необходимость разъяснения предпринимателям механизмов взимания 0,1% налога с выручки.

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