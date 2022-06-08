Определено дальнейшее развитие Казахстана

Состоялся телефонный разговор Президента Садыра Жапарова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В беседе Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума по принятию изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Он отметил, что кыргызская сторона приняла участие в мониторинге референдума в составе ряда миссий международных наблюдателей (ШОС, МПА СНГ, ПА ОДКБ) и стала свидетелем исторического момента в определении дальнейшего развития Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев в свою очередь поблагодарил Садыра Жапарова и отметил, что народ Казахстана принял судьбоносное решение. Президент Казахстана вкратце рассказал об основных целях и задачах конституционной реформы.

Лидеры стран также обсудили реализацию договорённостей, достигнутых в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, состоявшегося 26 мая 2022 года. Стороны договорились продолжить активный политический диалог, нацеленный на укрепление добрососедства и братства между двумя государствами и народами.

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