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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Диалог о культурных связях


Государственный секретарь Сїйїнбек Касмамбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Кыргызстане Латифом Гандиловым.

 

 

Стороны обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном. Шла речь и о мероприятиях по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

 

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Дата публикации: 15:58, 15-03-2023

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