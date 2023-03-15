Диалог о культурных связях

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Государственный секретарь Сїйїнбек Касмамбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Кыргызстане Латифом Гандиловым.
Стороны обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном. Шла речь и о мероприятиях по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между странами.
Дата публикации: 15:58, 15-03-2023
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