Диалог о культурных связях

Государственный секретарь Сїйїнбек Касмамбетов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Кыргызстане Латифом Гандиловым.

Стороны обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном. Шла речь и о мероприятиях по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между странами.

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