Гендерное равенство в цифровую эпоху

В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН проходит 67-я сессия Комиссии ООН под девизом «Инновации, технологии и образование в цифровую эпоху — для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек». В ней принимает участие наша делегация во главе с заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотовой.



На общих дебатах она отметила достижения и обозначенные в национальных стратегиях направления цифровой трансформации страны, в том числе по использованию IT-технологий в рамках процесса цифровизации, и адаптационные меры к изменению климата в качестве основных инструментов для расширения возможностей женщин. «Сегодня Кыргызстан находится в процессе активной цифровизации экономики, системы управления, образования и социальной сферы. Инициативы Президента Садыра Жапарова по развитию зелёной, цифровой и креативной экономики демонстрируют твёрдую приверженность к устранению барьеров на пути преодоления цифрового разрыва и продвижения гендерного равенства в цифровую эпоху», — сказала Жылдыз Полотова.

В свою очередь заместитель министра образования и науки Токтобубу Ашымбаева отметила передовой опыт в вопросах развития образования и предложила способы сотрудничества совместно с партнёрами по развитию.

В параллельных мероприятиях данной сессии о достижениях в гендерном законодательстве страны и намерениях парламента Кыргызстана рассказали депутаты Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитова, Айсаракан Абдибаева и Динара Ашимова. Отмечена необходимость усиления внимания и инвестирования в развитие новых цифровых возможностей для женщин и девочек в горных районах, которые являются ключевыми участниками экономических, экологических и социальных изменений, необходимых для устойчивого развития. Также на эти темы в виртуальном формате прошли презентации студентов Ошского технологического университета, которые заинтересовали представителей ряда стран.

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