Конструктивный диалог

Ассоциация развития агропромышленного комплекса Кыргызстана сообщила о встрече исполнительного директора Рустама Балтабаева с новоназначенным министром (членом Коллегии) по таможенному сотрудничеству ЕЭК — Эльдаром Алишеровым — в Москве.

Стороны обсудили текущие вопросы таможенных процедур, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза, вопросы установления требований при досмотрах на границах стран, организации процесса пограничного досмотра. Кроме того, шла речь о преодолении барьеров для экспорта в третьи страны.

Рустам Балтабаев отметил, что встреча позволила обсудить ряд мер по улучшению торгово-экономических отношений в рамках ЕАЭС. Он выразил благодарность за открытый и конструктивный диалог, а также открытость к активному и плодотворному сотрудничеству для развития качественного экспорта отечественной продукции в страны ЕАЭС.

В свою очередь министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров выразил готовность оказать поддержку и помощь в преодолении этих барьеров, а также обсудить вопросы, связанные с упрощением таможенных процедур для экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана. В результате стороны договорились о дальнейшем взаимодействии. Ассоциация развития агропромышленного комплекса всегда готова к сотрудничеству и надеется на продуктивную работу в области торгово-экономических отношений в интересах развития и укрепления отношений между странами-участниками ЕАЭС.

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