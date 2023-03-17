Гордимся своим народом и нашей страной

Состоявшаяся по инициативе и приглашению Президента Садыра Жапарова встреча в Дубае с пятью экс-президентами Кыргызстана — неординарное, смелое и решительное событие. Нельзя не сказать о том, что такой поступок очень человечный по отношению к персонам, в своё время поработавшим президентами страны. Очевидно и второе — надежда укрепить мир и согласие в стране. И я убеждён, как и многие другие, что эта встреча останется в истории страны как знаковое, крупное событие.

Полагаю, данная встреча значилась в череде мероприятий Президента, направленных на установление в республике более крепкого, долговременного мира и согласия, в том числе используя возможности экс-президентов, и тем самым способствуя выходу на стабильно высокий темп развития всей экономики и всесторонней жизнедеятельности страны. Экс-президенты обладают немалым опытом и определённым влиянием, и этими факторами нельзя пренебрегать — всё, что полезно, только в дело, это должно работать.

Цель встречи в Дубае — ещё и предоставить каждому из экс-президентов возможность участвовать в содействии дальнейшему единству, неотложному росту экономики и всей социальной сферы. Президент открыто заявил, что многие вопросы развития решаются, темпы роста положительны и достаточно высоки, ближайшие горизонты важнейших дел определены. Одно из них — строительство крупных гидроэнергетических каскадов, в том числе Камбар-Атинского с его первенцем — уникальной ГЭС-1 мощностью 1 860 мВт, где уже второй год за счёт собственных финансовых ресурсов ведутся необходимые подготовительные строительные работы. С вводом в эксплуатацию только данной станции республика обеспечит энергетическую безопасность и сможет экспортировать огромные объёмы электроэнергии. Идут проектно-изыскательские работы по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, с вводом которой наша страна сможет получить выход к морским портам ряда крупных соседних южных государств.

На наш взгляд, в числе мероприятий в планах Президента КР — проведение Всенародного курултая в ноябре 2022 года в Бишкеке. Он прошёл на высоком уровне и, полагаю, станет одной из важнейших ветвей управления страной при активном участии широких слоёв населения и интеллигенции. Для строгого исполнения рекомендаций и поручений Курултай принял решение образовать специальную группу из делегатов для контроля и оказания содействия в исполнении решений.

Безусловно, для системного и неукоснительного осуществления определённых Президентом стратегических задач нам настоятельно необходимо ежечасно, непрерывно, на всех уровнях общества — от рабочего, крестьянина, фермера, интеллигенции до руководителей всех рангов — повысить персональную ответственность за подъём в разы производительности труда, объёмов производства и качества продукции, непременно ориентированной на экспорт. Возможностей найти работу достаточно, только нужны желание и решительность. Ждут нас и в предпринимательстве, особенно в малом и среднем бизнесе. Имеются замечательные примеры создания средних и даже крупных производств на базе современного оборудования и технологий по переработке сельхозпродукции, в крестьянских хозяйствах (фермеры). Нельзя не отметить, что в последние годы неплохо развивается выращивание клубники, малины, чёрной смородины, в отдельных районах ежевики, но, к сожалению, параллельно с экспортом не развиваются перерабатывающие производства. Многие годы крестьяне находятся в тяжёлом положении из-за перепроизводства лука, чеснока и даже картофеля. Здесь бы стоит применить свои знания и опыт специалистам и прежде всего Минсельхозу — решить проблему на долговременном договорном уровне, имея деловые контакты со многими странами.

К слову, многие годы успешно работают предприниматели в лёгкой промышленности, они по-прежнему имеют свой рынок в России, создали ассоциации и не потерялись, поставляют нужные швейные изделия и сырьё и завоевали достаточно высокий авторитет. Здесь огромное поле для деятельности в массовом увеличении субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.

В республике в соответствии с Указом Президента КР о поддержке предпринимательства нам настоятельно необходимо увлечь за собой всех, особенно молодёжь, незанятое население, бывших производственников, инженеров, специалистов, высококвалифицированных мастеров производства из всех отраслей под лозунгом, что мы можем преодолеть и непременно преодолеем, и сами создадим достойное развитое общество с рыночной экономикой. Мы не хуже других стран и можем устойчиво развивать экономику, культуру, образование, у нас человечное отношение друг к другу, трепетное, традиционно святое уважительное отношение к своим предкам, матерям и отцам, своему государству — это моё государство, и за него я отдам неимоверно напряжённый труд, знания, опыт и всего себя, чтобы гордиться процветающей, гордой, трудолюбивой страной — Кыргызстаном.

Как отмечено выше, один из реальных крупных резервов подъёма производства, в том числе силами малого и среднего предпринимательства, — увеличение количества и качества субъектов данной сферы. К сожалению, их число из года в год не растёт, а даже уменьшается (в 2020 году — 16 302 субъекта, а в 2021-м — 16 252). Численность занятых в малом бизнесе в 2021 году — 58,9 тыс., и она также не увеличилась. В целом удельный вес занятых в экономике составил: в малых предприятиях в 2021 г. — 2,3%, а в 2020-м — 2,8%, в средних предприятиях тоже роста нет, на прежнем уровне — 1,3%. Эти данные, конечно, говорят об имеющихся резервах. Серьёзным потенциалом для роста могут стать и индивидуальные предприниматели.

По количеству работающих крестьянские и фермерские хозяйства занимают ведущее место, вторые по числу занятых — индивидуальные предприниматели. В 2022 году их насчитывалось около 450 тыс. человек, и они могут стать одной из основных баз для роста малого и среднего предпринимательства. Данных по 2022 году ещё нет, и, надеемся, они положительные, особенно по качеству всей работы. Надо иметь в виду и другое — основную продукцию в денежном эквиваленте в республике производят крестьянские и фермерские хозяйства.

Настоятельно считаю, что правительству вместе с общественными организациями необходимо организовать соперничество за статус лучшего предпринимателя, в том числе малого и среднего, а также лучших района, города и области. Ежеквартально анализировать развитие предпринимательства, качество работы на всех уровнях, во всех отраслях, областях, районах и городах и на предприятиях, оказывать им необходимую помощь и снимать барьеры, подводить каждый год итоги по республике. По результатам вручать переходящее знамя, поощряя лучших из лучших. Это, безусловно, поднимет активность и значимость проблемы в целом. А если годовые итоги станут подводить с участием Президента Садыра Нургожоевича, активность, важность проблемы развития предпринимательства удвоится. Да, это опыт из прошлого. Сегодня суть соперничества одна — подъём активности населения. Спрос должен быть и строгий, и постоянный.

Апас ДЖУМАГУЛОВ.

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