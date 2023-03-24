Во имя процветания народов

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов в Ташкенте вместе с узбекским коллегой Виктором Махмудовым провели второй раунд консультаций между секретариатом Совета безопасности Кыргызстана и аппаратом Совета безопасности при Президенте Узбекистана.



Стороны обсудили совместные меры в области обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим формам транснациональной организованной преступности, текущее состояние и перспективные направления сотрудничества в военной и военно-технической сферах, взаимодействие в области предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на приграничных территориях.

Марат Иманкулов отметил, что данное мероприятие — это логическое продолжение миролюбивой политики глав государств и имеет неизменные цели по укреплению межгосударственного взаимодействия и доверия во имя процветания народов Кыргызстана и Узбекистана. Для обеспечения системности и достижения необходимых результатов в условиях напряжённой международной обстановки востребованы постоянные рабочие контакты между всеми уполномоченными органами и службами двух стран.

По итогам консультаций стороны подписали протокол, в котором закреплены дополнительные двусторонние шаги по активизации сотрудничества в сфере безопасности, обмену оперативной информацией, проведению тренингов и учений, а также подчёркнута важность многосторонних усилий в противодействии растущим вызовам и угрозам.

Во втором раунде консультаций участвовали заместители министров внутренних дел и чрезвычайных ситуаций, начальник Генерального штаба ВС КР, заместитель председателя ГКНБ. Первый раунд консультаций состоялся в мае 2019 года в Бишкеке.

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