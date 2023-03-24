Решения Кабмина

Акылбек Жапаров провёл очередное заседание Кабмина.

Рассмотрено 13 вопросов, большинство из которых касались приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством. Так, внесены изменения в постановление правительства «Об утверждении Правил государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Это сделано для скорейшего получения документов и приведения в порядок земель полосы отвода и придорожной полосы, для развития, благоустройства и размещения комплекса дорожного сервиса.

Другим решением Кабмина открытому акционерному обществу «Кыргызиндустрия» переданы на 15 лет в безвозмездное пользование неиспользуемые объекты недвижимого имущества государственного предприятия «Бишкекский штамповочный завод». Это позволит улучшить деятельность простаивающих предприятий, а также даст импульс для развития отечественного производства.

Также на заседании утвердили Порядок перемещения товаров в свободной экономической зоне «Нарын». Теперь можно реализовать проект по трансграничной электронной торговле с китайской бондовой зоной «Кашгар» и через неё экспортировать товары с территории СЭЗ «Нарын». Это привлечёт инвесторов из Турции, России, Беларуси, Объединённых Арабских Эмиратов и других стран.

Также решено передать Государственную дирекцию по строительству экологически чистого города Асман в ведение Управления делами Президента. Это повысит эффективность и ускорит принятие оперативных решений для реализации пилотного проекта за счёт внебюджетных средств.

Кроме этого, введены количественные ограничения на вывоз драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих их. Это позволит защитить отечественную ювелирную отрасль и окажет содействие в развитии производства изделий при переработке драгоценных металлов вне таможенной территории.

Внесены и изменения в постановление правительства «О Комиссии по увековечению памяти выдающихся деятелей». Это позволит упорядочить процесс и сделать его более объективным, обоснованным, менее зависимым от индивидуальных желаний.

Кроме того, дополнены критерии, сужающие круг субъектов, память о которых могла бы быть увековечена. Они содержат как обязательные универсальные требования, так и дополнительные, учитывающие специфику деятельности, и более чётко описывают перечень субъектов, память о которых может быть увековечена.

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