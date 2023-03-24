Искусство вглядеться в память

«Мосты памяти» — такое философское название дали организаторы художественной фотовыставке в Национальном музее изоискусства имени Г. Айтиева, объединив в её многоплановой экспозиции плоды совместных творческих усилий трёх разных фотохудожников. Их работы соединила память о людях, местах, вещах, а также благая попытка эту память сберечь для потомков. Экспозиция выставки состоит из трёх разделов, авторами которых являются очень разные и непохожие мастера фотографии: Умида Ахмедова (Ташкент), Павел Большаков и Болот Исабеков из Бишкека.

Известно, что фотокамера смотрит и снимает окружающую действительность глазами человека, который держит её в руках. Соавторами же запечатленного являются жизненный опыт фотографов, их эмоциональная реакция на увиденное, услышанные и узнанные лично истории людей, которые жили, трудились и дышали с ними рядом. Новая выставка, открывшаяся в формате исследовательской площади «Эсимде», всё это зримо продемонстрировала.

Своеобразный раздел выставки представлен кинооператором, выпускницей ВГИК, узбекским фотохудожником Умидой Ахмедовой — куратором различных фотовыставок из Ташкента, лауреатом международной премии имени Вацлава Гавела. Её фотосерия повествует о женщинах и их «особых вещах», сакральных и памятных. Привязанность к вещам, а точнее, к людям, стоящим за каждой из них, во многом определяет наш быт, наполняет жизнь и формирует «огромный задник повседневности» (В. Гавел). Такие вышивки, сюзане, тюбетейки, кураки бережно хранятся долгое время, вынимаются из сундуков и шкафов лишь по особым случаям и передаются по наследству. Умида Ахмедова снимала своих героинь с большим вниманием и бережным трепетом. В ответ автору они делились с ней любопытными историями этих «особенных вещей», радостными или печальными подробностями, связанными с ними.

Умида рассказала, что однажды она увидела наивные вышивки на простой материи. Они выглядели как детские рисунки. Наверное, мастерица пыталась вышивать свои детские мечты под впечатлением от индийских фильмов или ярких событий из собственной жизни. Фотограф поехала в отдалённые кишлаки юга Узбекистана, где ещё сохранились традиции дарить подобные сюзане и другие нарядные вышитые вещи. «Меня заинтересовали вышивки и женщины, которые их делали. Все вещи были чем-то похожи, и в то же время они являлись индивидуальными, поскольку за каждой — своя индивидуальная история», — делится Умида. Сейчас она вынашивает планы издать фотоальбом, где гармонично соединились бы истории авторов старинных вышивок и фотографии самих «особенных» изделий.

Эти личные истории, сплетённые талантливыми женскими руками, бережно и любовно запечатлены фотокамерой Ахмедовой. В каждом её снимке чувствуется уважительное отношение к узору-повествованию как к отдельному ценному кораллу в общем уникальном ожерелье.

Другой автор выставки — свободный фотограф Павел Большаков (автор фотовыставок «Аналоговая фотография», «Машина времени», «Эсимде», выставки современной фотографии ПОСТТОТАЛ) рассказал своими фотографиями интересную историю горнолыжной базы на Большом Ала-Арчинском леднике, что в 60 километрах от Бишкека. История о полузаброшенном горном комплексе на БАЛе (так базу называют в народе), построенном в 1975 году для тренировок сборной СССР. Сейчас весь мир базы сведён до основных человеческих потребностей — тепла, еды, ночлега. Сохранность этого утлого горного мира сегодня поддерживается благодаря его удалённости от города и усилиями тех, кто базу ещё посещает. Сама же база на БАЛе продолжает давать желанную крышу и кров каждому, кто желает, а ещё сможет до неё добраться. Из окон домика открывается поражающий взоры вид на горы.

Как рассказал сам автор, место базы довольно удалённое и труднодоступное. Она находится на высоте 3000 метров над уровнем моря. Возводили её под руководством Вольдемара Павловича Трелевского. База рассчитана на 40 человек, есть две канатные дороги — это продлевало горнолыжный сезон на весь год.

Горнолыжники сборной СССР, которые тут проводили много времени, высоко оценивали тренировки на БАЛе. Даже после распада Союза любители лыжного спорта продолжают подниматься сюда, поддерживают её техническое состояние, заботятся о порядке.

База, возможно, с виду кажется заброшенной, однако продолжает давать пристанище каждому, кто сможет до неё добраться. База на БАЛе — это место, где иной воздух и иная логика взаимоотношений человека и пространства — так говорят снимки, сделанные Большаковым. БАЛ находится на северном склоне Корейского хребта. Истоки ледника находятся на высоте 4197,2 метра над уровнем моря. Его продолжительность равна шести километрам. Открытая часть ледника занимает 2,65 километра. Отсюда берёт начало река Ала-Арча.

Третьим автором обширной экспозиции стал фотограф, выпускник Московского института управления и Санкт-Петербургской школы современной фотографии Болот Исабеков. Он представил раздел «Каджи-Сай. Жизнь», который как бы продолжил его предыдущий фотопроект «Сны манкурта» (2020 год).

Представленная фотосерия — история о доверии и гостеприимстве, которые, собственно, и позволили фотографиям состояться. Автор хорошо знаком со своими героями-каджисайцами, его фоторассказ о посёлке не имеет ничего общего с репортажным фотоналётом, когда объектив стремительно фиксирует всё яркое и доступное, не утруждая себя подробностями, из которых вообще-то и состоит многослойная ткань нашего непростого бытия. Главная интонация всей портретной части, представленной Исабековым, — авторское дружелюбие. Без человеческого расположения героев к автору снимков не было бы рассказов, так вкусно дополняющих выставочный раздел.

Посёлок Каджи-Сай — известное место в Кыргызстане. Его история — это история нашей страны. И она совсем не ограничивается ураном и радиацией, которые стали лёгкой темой для всех, кто пишет о Каджи-Сае. Это история про жизнь шахтёров и шахты «Центральная», чей уголёк пользовался большим спросом в республике. Это также история современного производства на местном электротехническом заводе, который вырос после закрытия уранового рудника в 1958 году, а сам завод закрыли в 1994 году. Это и жители посёлка, число которых 13 тысяч. Это и аэропорт, куда садились кукурузники, что могли доставить жителей в столицу и Пржевальск. А ещё книжный магазин с большим выбором изданий. И, разумеется, уникальный местный клуб с оркестровой ямой.

Каджисайцы пережили лихие девяностые, нулевые и другое тяжёлое время. Но жизнь продолжается, говорят фотографии. Посёлок стал сегодня киношной столицей республики. Здесь снимают много фильмов и наши кинематографисты, и заезжие. Живописцы приезжают сюда на пленэр в дом творчества Союза художников КР. Летом в посёлке нет свободных мест для жилья, всё занято отдыхающими. Не хватает только хорошей работы для большинства местных жителей. Но автор верит, что созидательная жизнь в Каджи-Сай обязательно вернётся. И невольно заряжает этой верой всех, кто увидел его работы на впечатляющей выставке цифровой фотографии «Мосты памяти».

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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