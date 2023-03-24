Все люди как люди, а я — суперзвезда!

Есть личности, которые несут себя миру на золотой колеснице. Вот, мол, я такая классная, наглая, высокомерная. Мне на вас глубоко наплевать, а вы — принимайте меня такой, как есть. И что? Люди действительно так и делают. Наглая? У неё такой характер! Циничная? У неё такой характер, привыкай! И все привыкают, у неё характер, а если ты хоть раз сделаешь, как она, — будешь грубой, не умеющей себя вести в обществе. Это как себя поставить.

У меня была знакомая, которая на комплимент: «Какая ты сегодня красивая» — отвечала: «Я всегда красивая»! Ты сразу прикусывала язык, так как сказать: «Нет, только сегодня» — будет неприлично, начинаешь сумбурно перебирать в мыслях, что бы такое умное сказать, но ничего не приходит в голову, и просто зарекаешься говорить ей комплименты. Вроде хотела приятное сказать, а получилось, как будто усомнилась в её вечно пылающей красоте.

Или ещё, на вопрос: «Как дела?» — некоторые отвечают: «Лучше всех». И сразу ощущаешь себя каким-то ущербным. Стоишь тут перед тем, у кого дела лучше всех на свете. Зачем спрашивала? И действительно, зачем мы спрашиваем: «Как дела»? Чтобы занять неудобную паузу, или нам действительно интересно, как у другого дела? А если он начнёт рассказывать?

А ещё — моё любимое. Еду в автобусе. Заходит «накрахмаленная» бабуля — вот видите, я пишу «бабуля», чтобы читатель представил картину, а она себя молодой представляет. Назовём её женщиной за 65. Сегодня тяжело понять, когда можно говорить «бабуля», лучше называть всех женщинами. Хотя назовёшь женщиной, а вдруг она себя девушкой считает? Так вот, заходит дама — ярко накрашенные губы, подведённые глаза, серо-голубая шляпка, кричащего цвета костюм и массивные яркие бусы. Ах да, ещё серьги под стать бусам! Она входит в автобус, и молодой мужчина, явно моложе её лет на 30, соскакивает с места и говорит: «Садитесь, бабуля!» Я думала, что в чистом небе вдруг разразился гром, потому как женщина начала возмущаться. Да так громко, что весь автобус стал с интересом наблюдать, кто оскорбил леди. Простой смертный помимо того, что посмел уступить место, так ещё и наречь «бабулей»! Как же долго она его отчитывала:

— Какая я тебе бабуля? Место он уступает! Я что, так старо выгляжу, что ты соскакиваешь?

Парень растерянно стоит и не знает, что сказать: вроде и доброе дело пытался сделать, а его ругают на весь автобус. Я вступилась за него: «Ну вы же старше. Человек проявил вежливость — уступил, а вам ещё не нравится!»

Зачем я это сказала? Вот сто раз себе говорю: сиди и не вмешивайся, нет, надо влезть. Она мигом переключилась на меня.

— А я что, просила мне уступать? Я, может, не хочу сидеть, почему у меня никто не спрашивает?

Блин, уступишь — плохой, указал на её возраст. Не уступишь — опять плохой. Стоим с парнем, молчим. А она не унимается. Проехала остановку и вышла. То ли оскорбилась так, что ехать с нами в одном автобусе противно стало, то ли её остановка. А потом мы удивляемся, что это люди такие грубые, невежливые, чёрствые. Комплименты нам не говорят, места не уступают.

«Звёзд» на нашем жизненном олимпе много, вроде и светят, а свет настолько яркий, что глаза режет, и от этого плакать хочется.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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