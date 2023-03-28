Бизнес готов сотрудничать

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с Японской организацией внешней торговли (Japan External Trade Organization, JETRO).

Они обсудили двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«В Кыргызстане предпринимаются реальные практические шаги для улучшения инвестиционного климата. Прошедший на днях Центральноазиатский IT-форум стал знаменательным как по географическому охвату, так и по значимости достижений и поднятых тем для сотрудничества в этой сфере. Мы открыты для всех инвесторов: как внутренних, так и внешних», — сказал глава Кабмина.

В свою очередь директор департамента JETRO Томохиро Цутия отметил, что после встречи с Акылбеком Жапаровым в рамках рабочей поездки в Японию в 2022 году компаниям презентованы инвестиционные возможности нашей страны. «Интерес у японских фирм к Кыргызстану растёт. Теперь нам необходимо наполнить его конкретными предложениями», — заключил Томохиро Цутия.

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