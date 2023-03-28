Развитие горнодобывающей отрасли

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией Японии во главе с руководителем мировых проектов в горнодобывающей отрасли, консультантом компании Prime Planet Energy & Solutions, специализирующейся на производстве призматических литий-ионных аккумуляторов для автомобилей Накабой Чимурой.
Они обсудили двустороннее сотрудничество. Акылбек Жапаров предложил открыть на базе кыргызско-японского факультета Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова кафедру горнорудного дела.
В свою очередь Накаба Чимура поделился опытом по реализации проектов в горнодобывающей отрасли, отметив большой потенциал Кыргызстана в данном направлении.
Дата публикации: 15:54, 28-03-2023
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