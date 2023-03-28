Наши товары в Лахоре

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с бизнесменами из Пакистана.

Он отметил, что их визит вселяет большие надежды на взаимное развитие экономик двух стран.

Они обсудили расширение и дальнейшее сотрудничество в фармацевтической отрасли, лёгкой промышленности, энергетике, образовании, в области технологий и привлечения инвестиций.

Следует отметить, что на конец 2022 года товарооборот между странами составил $11 млн 961 тыс. Для дальнейшего увеличения взаимного товарооборота приложены усилия, чтобы в торговом доме, расположенном в Лахоре, ассортимент продукции, производимой в Кыргызстане, увеличили и расширили.

В свою очередь представители пакистанской делегации заявили, что рассматривают нашу страну как надёжного делового партнёра и готовы к активному сотрудничеству и реализации взаимовыгодных проектов.

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