Наши товары в Лахоре

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с бизнесменами из Пакистана.
Он отметил, что их визит вселяет большие надежды на взаимное развитие экономик двух стран.
Они обсудили расширение и дальнейшее сотрудничество в фармацевтической отрасли, лёгкой промышленности, энергетике, образовании, в области технологий и привлечения инвестиций.
Следует отметить, что на конец 2022 года товарооборот между странами составил $11 млн 961 тыс. Для дальнейшего увеличения взаимного товарооборота приложены усилия, чтобы в торговом доме, расположенном в Лахоре, ассортимент продукции, производимой в Кыргызстане, увеличили и расширили.
В свою очередь представители пакистанской делегации заявили, что рассматривают нашу страну как надёжного делового партнёра и готовы к активному сотрудничеству и реализации взаимовыгодных проектов.
Дата публикации: 15:51, 28-03-2023
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