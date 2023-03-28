Для безопасности ошан

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
На центральной площади Оша состоялось вручение новой спецтехники и противопожарной экипировки Управлению Министерства чрезвычайных ситуаций по городу.
В своём выступлении градоначальник отметил вклад главы государства в повышение технического потенциала спасательных служб во благо безопасности населения, когда в Кыргызстан на основе гранта Китая передано 100 единиц спецтехники.
«Безопасность жителей и гостей города — наш главный приоритет. В настоящее время наличие современной техники в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера облегчает работу по спасению человеческих жизней и материальных ценностей, ликвидации пожарных происшествий. Особенности этих современных машин — их грузоподъёмность, мощность двигателя и скорость», — подчеркнул градоначальник.
Среди 10 единиц спецавтотехники марки HOWO для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ особое внимание обращено на пожарную авто-
лестницу с выдвижной шахтой на 54 метра.
Дата публикации: 15:49, 28-03-2023
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