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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Для безопасности ошан


На центральной площади Оша состоялось вручение новой спецтехники и противопожарной экипировки Управлению Министерства чрезвычайных ситуаций по городу.

 

В своём выступлении градоначальник отметил вклад главы государства в повышение технического потенциала спасательных служб во благо безопасности населения, когда в Кыргызстан на основе гранта Китая передано 100 единиц спецтехники.

 

«Безопасность жителей и гостей города — наш главный приоритет. В настоящее время наличие современной техники в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера облегчает работу по спасению человеческих жизней и материальных ценностей, ликвидации пожарных происшествий. Особенности этих современных машин — их грузоподъёмность, мощность двигателя и скорость», — подчеркнул градоначальник.

 

Среди 10 единиц спецавтотехники марки HOWO для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ особое внимание обращено на пожарную авто-
лестницу с выдвижной шахтой на 54 метра.

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Дата публикации: 15:49, 28-03-2023

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