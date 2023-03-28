Для безопасности ошан

На центральной площади Оша состоялось вручение новой спецтехники и противопожарной экипировки Управлению Министерства чрезвычайных ситуаций по городу.

В своём выступлении градоначальник отметил вклад главы государства в повышение технического потенциала спасательных служб во благо безопасности населения, когда в Кыргызстан на основе гранта Китая передано 100 единиц спецтехники.

«Безопасность жителей и гостей города — наш главный приоритет. В настоящее время наличие современной техники в борьбе с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера облегчает работу по спасению человеческих жизней и материальных ценностей, ликвидации пожарных происшествий. Особенности этих современных машин — их грузоподъёмность, мощность двигателя и скорость», — подчеркнул градоначальник.

Среди 10 единиц спецавтотехники марки HOWO для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ особое внимание обращено на пожарную авто-

лестницу с выдвижной шахтой на 54 метра.

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