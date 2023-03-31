Встречи, указы и назначения

Президент Садыр Жапаров принял заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.



Встреча состоялась в рамках очередного 24-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Глава государства отметил, что братство народов двух стран, их историческая и культурная общность рассматриваются как ключевой фактор в развитии двусторонних отношений между Кыргызстаном и Россией.

Выразив признательность за поддержку в продвижении кыргызско-российского сотрудничества, он отметил значимость подписываемого сегодня Соглашения по строительству девяти общеобразовательных школ с русским языком обучения в Кыргызстане.

Касаясь вопроса статуса русского языка в Кыргызстане, Президент отметил, что выступает решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе — русский язык закреплен в качестве официального языка в Конституции страны.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что итоги очередного заседания межправительственной комиссии будут способствовать углублению кыргызско-российского двустороннего сотрудничества.

Алексей Оверчук отметил, что Кыргызстан и Россию объединяют партнёрство и доверительный характер отношений, ожидаемый официальный визит Садыра Жапарова в Россию послужит ещё большему сближению двух стран.

Алексей Оверчук рассказал о проекте школ, которые будут построены в Кыргызстане в рамках подписываемого сегодня Соглашения. Согласно информации, выпускники новых общеобразовательных учреждений будут получать аттестаты двух образцов — Кыргызстана и России.

Президент Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 4, части 6, статьи 70 Конституции Кыргызской Республики Кадырбердиева Лилия Кадырбековна представлена для рассмотрения на должность советника исполнительного директора Международного валютного фонда от Кыргызской Республики.

Основанием данному решению стало представление председателя Национального банка Кубанычбека Боконтаева.

Президент Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 11, статьи 70 Конституции Кыргызской Республики и частью 3, статьи 20 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» Давлетов Айбек Абубакирович освобождён от должности заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики по собственному желанию.

Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 4, статьи 70 Конституции Кыргызской Республики и частью 2, статьи 20 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики» Камчыбеков Шералы Равшанбекович назначен заместителем председателя Верховного суда Кыргызской Республики сроком на 5 лет.

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