Кыргызстан и Россия укрепляют сотрудничество

В Бишкеке успешно завершилось 24-е заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Подписанный пакет документов вселяет уверенность в ещё большем укреплении связей между нашими странами.

Солидный десант представителей России из числа сотрудников различных министерств и ведомств высадился в Госрезиденции Президента КР. Чувствовалось, что все они вместе со своими коллегами из Кыргызстана проделали огромную работу по разработке и составлению различных соглашений и других межправительственных документов. Однако когда переговоры между премьер-министром Кыргызстана Акылбеков Жапаровым и заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком уже начались, чиновники обеих стран перепроверяли в текстах готовящихся к подписанию соглашений каждую фразу и каждое слово. Такая вот творческая атмосфера царила в первые часы переговоров.

Потом чиновников поочерёдно вызывали в зал переговоров для окончательного согласования документов. Предполагалось, что Акылбек Жапаров и Алексей Оверчук, а также руководители министерств и ведомств проведут диалог в течение двух часов, но он шёл минимум в два раза дольше. Сотрудники правительства нашей страны этот факт отметили с положительной стороны. «Значит, есть о чём поговорить», — уверенно заявляли они журналистам.

Наконец переговоры между Акылбеком Жапаровым и Алексеем Оверчуком завершились, но встречи в расширенном составе так и не начались. Наш премьер и замглавы правительства РФ поспешили на рандеву с Президентом Кыргызстана. Как стало известно из официальных источников, Садыр Жапаров остался доволен итогами только что завершившихся переговоров. Он подчеркнул, что сотрудничество и братские связи между нашими государствами имеют давнишнюю историю, они основаны на тесных духовных и культурных связях.

Немного отойдя от основной темы, глава Кыргызстана сообщил, что русский язык в нашей стране по-прежнему будет иметь статус официального, и все спекуляции по этому поводу он назвал бессмысленными.

Наконец начались переговоры в расширенном составе. Чувствовалось, что Акылбек Жапаров и Алексей Оверчук изрядно устали, но держались бодро, спичи произносили чётко и, как говорится, в развёрнутом варианте.

Что же удалось представителям двух сторон подписать на 24-м заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии? Соглашение между Кабинетом министром Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об условиях строительства, создания и функционирования в Кыргызской Республике совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке; Протокол «О внесении изменений в соглашение между правительствами КР и РФ об оказании технического содействия Кыргызстану в рамках присоединения к Евразийскому Экономическому Союзу, подписанное 31 марта 2015 года; Соглашение об оказании Российской Федерацией научно-методической поддержки и технического содействия КР в области управления финансами; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Службой земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР и Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии Российской Федерации; Долгосрочный договор о поставках электроэнергии между ОсОО «Бишкек Салар», группой кампаний «Юнитрий Энерджи» и ОАО «Национальные электрические станции».

В начале переговоров в расширенном составе глава правительства Кыргызстана отметил, что по итогам прошлого года объём товарооборота между нашим странами вырос на 40,8 процента и составил 3 миллиарда 234 миллиона долларов США. Но, по его глубокому убеждению, останавливаться на достигнутом не следует, потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан. «Мы должны, — сказал далее Акылбек Жапаров, — создавать благоприятные условия для развития торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также укреплять межрегиональное сотрудничество между областями и субъектами двух стран». Премьер-министр КР назвал также историческим моментом намечающееся строительство девяти общеобразовательных школ в республике. «Это поистине историческое событие в двусторонних отношениях, и мне доставляет огромное удовольствие стать его свидетелем и участником. Уверен, что эти школы будут не только вторым домом для маленьких граждан нашей республики, которые получат качественное образование, но и создадут дополнительные благоприятные условия для изучения и популяризации русского языка в стране».

Затем глава правительства Кыргызстана в своём выступлении акцентировал внимание участников переговоров на развитии экономических отношений между Кыргызстаном и Россией. Акылбек Жапаров в частности сказал, что наша страна заинтересована в поставках из РФ промышленных товаров, топливно-энергетических ресурсов, продукции медицинской, фармацевтической отраслей, лесоматериалов, ветеринарных препаратов, а также новых технологий. «В качестве перспективных направлений, — отметил глава правительства КР, — мы видим необходимость создания совместных предприятий в области лёгкой и пищевой промышленности, переработки сельскохозяйственной продукции, а также реализации проектов по строительству малых, средних и крупных гидроэлектростанций. В Кыргызстане имеются богатые природные ресурсы и значительные возможности для создания совместных производственных цепочек, основанных на использовании местного сырья и материалов».

Алексей Оверчук отметил усиливающуюся динамику сотрудничества между нашими странами. Он заявил, что в нынешнем году Кыргызско-Российский фонд сотрудничества выделит более 80 миллионов долларов на строительство цементного завода и гидроэлектростанции на 100 МВт, а недавно Министерству чрезвычайных ситуаций КР было выделено 40 пожарных машин. Замглавы российского правительства особо подчеркнул, что 70 процентов всех торговых сделок между нашими государствами осуществляется в национальных валютах, что повышает уровень сотрудничества.

Алексей Оверчук также сказал, что необходимо укреплять хозяйственные контакты между регионами России и Кыргызстана. И для решения этой задачи в ближайшее время будет проведён специальный форум.

Далее высокий гость обратил внимание присутствовавших на укрепление связей в научной, культурной и даже спортивной сферах. В частности, в нынешнем году молодым кыргызстанцам будет предоставлено 700 бюджетных мест в престижных вузах Российской Федерации, а в прошлом году российскими студентами стали 500 наших юных земляков. «Мы рады, что в Кыргызстане, — подчеркнул далее Алексей Оверчук, — готовят мероприятия, посвящённые проведению Года русского языка в странах СНГ и 250-летию со дня рождения Александра Пушкина. В вашу страну будут приезжать ведущие артисты России, мы также приглашаем спортсменов Кыргызстана принять участие в Первых молодёжных Играх стран-участниц БРИКС».

Планируются ли в этом году встречи глав наших государств? Планируются! В частности, глава Кыргызстана посетит с официальным визитом Российскую Федерацию. В Москве пройдёт 25-е заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Намечаются встречи руководителей министерств и ведомств наших государств.

В кулуарах прошедшего в Бишкеке заседания чиновники обеих стран неоднократно заявляли журналистам, что главным итогом встречи стало подписание соглашения о строительстве девяти школ в разных регионах нашей страны. Между прочим, на подготовку этого документа ушло без малого два года. Ох, как долго блуждали в кабинетах наших министерств подготовительные бумаги. Буксует также вопрос возведения в Кыргызстане атомной электростанции. Как сообщил представителям СМИ один из представителей Министерства энергетики нашей республики, сначала этот вопрос нужно обсудить с населением. Вот и остальные проекты разрабатываются не так быстро, как нам бы хотелось.

А время, между прочим, не ждёт. Меняется в далеко не лучшую сторону климат, поэтому нужно повышать интенсивность сельскохозяйственного производства. Оппоненты укрепления российско-кыргызских отношений требуют их замораживания и грозят нам за непослушание различными карами. Поэтому, может быть, имеет смысл ускорить процесс реализации экономических процессов. К примеру, проводить заседание межправкомиссии не один раз в год, а каждый квартал. Суровые реалии сегодняшних дней требуют частых встреч и быстрой реализации экономических проектов.

Вячеслав АНИКИН.

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