Работать не покладая рук

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл рабочее совещание в мэрии Бишкека по решению основных городских проблем.

В своей речи он отметил, что смогу не уделяется должного внимания. «Зимой это проблема №1, как только наступает весна, мы забываем о ней. Такого быть не должно», — подчеркнул Акылбек Жапаров и поручил создать рабочую группу во главе с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Глава Кабмина заявил, что работать надо в трёх направлениях: обеспечение ТЭЦ Бишкека углём соответствующего качества, а также проведение технического аудита всех его фильтров; разработка и предоставление в течение 14 дней финансовой модели по газификации жилых массивов; обеспечение автоматизации автомобильных потоков с акцентированием внимания на количество авто, включая грузовые, заезжающих в столицу. «Во многих крупных мегаполисах мира грузовым автомашинам запрещён въезд в центральную часть города. Для них есть объездные дороги и транспортные развязки. Также необходимо решить вопрос с парковочными местами. Наши водители порой оставляют машины на проезжей части и тротуарах. Следует установить на каждый автобус видеокамеру для фиксации неправильно припаркованных авто. Данная информация должна уходить по линии «Безопасного города» и уже в виде штрафа приходить водителям за неправильную парковку», — отметил глава Кабинета министров.

В свою очередь мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров отчитался о проделанной работе в рамках предыдущих поручений, данных во время расширенной коллегии. Он сообщил о заключении договора по строительству мусороперерабатывающего завода, а также реализации третьей фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека», который финансируется за счёт китайского гранта. Отмечено, что по всему городу планируется построить 18 дорожных развязок, которые смогут разгрузить центральные и второстепенные улицы.

Глава Кабмина выразил готовность поддержать предложенные проекты, отметив, что основная цель всех мер — улучшение жизни людей. «Каждый горожанин должен почувствовать на себе эти изменения. Пока на деле мы лишь видим разбитые пешеходные тротуары, пробки, пыль, хаотичную застройку и город, увешанный рекламными щитами. Пора уже разработать и начать внедрять единый дизайн-код. Надо работать не покладая рук, только тогда будет результат», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

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