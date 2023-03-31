Кто здесь главный?

А знаете ли вы, что профессия режиссёра появилась относительно недавно? Лишь в конце XIX века. До этого спектакли ставили сами актёры или драматурги. Это сегодня режиссёр — Бог на сцене, отвечающий за репетиционный процесс, дисциплину актёров, постановку и даже за хозяйственные нужды. Он командир творческого полка, царь театральных подмостков и немного деспот, циник, узурпатор. Но без этого процесс преображения сценария в спектакль не будет столь фееричным. Стивен Кинг однажды сказал: «Покажите мне режиссёра, в котором нет ничего от Сталина, и я покажу вам плохого режиссёра». В конце XIX века появились сподвижники театра — театральные постановщики, которые стали первопроходцами появления режиссёрского искусства как самостоятельного вида театральной деятельности.

27 марта у всех работников театра праздник, их Международный день. Он проходит по всему миру под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». В связи с этим событием мы отправились в наш Русский драматический, чтобы поговорить с режиссёром-постановщиком Нелли Плешаковой. В этот день на сцене театра идёт благотворительный спектакль — комедия в двух действиях по мотивам А. Островского «Женитьба Бальзаминова», режиссёр — как раз наша героиня. В зале за полчаса до начала все места уже заняты. Люди с нетерпением ждут, когда откроется занавес, лишь перешёптываясь между собой. А мы в это время «поймали» Нелли Плешакову в коридоре, и она поведала много интересного.

— Расскажите о постановке «Женитьба Бальзаминова».

— Премьера состоялась в 2013 году, получается, спектаклю уже 10 лет. И в течение этого времени зритель ходит на него и любит эту комедию. Если честно, то я не была большим любителем Островского, но, когда училась в Институте искусств имени Б. Бейшеналиевой, а потом и в ГИТИСе, мне сказали, что Островский по мне плачет. И после этого я его безумно полюбила, стала чувствовать его стиль, манеру.

— Какие постановки из вашего репертуара идут сейчас в театре?

— Помимо «Женитьбы» идёт детская сказка «Белоснежка и семь гномов», в замороженном состоянии сказка «Иван да Марья», постановка по пьесе Робера Тома «Восемь», ну и, конечно, трагифарс «Гроза».

— Слышала, что со спектаклем «Гроза» вы собираетесь в Санкт-Петербург.

— Да, в апреле мы выезжаем в Питер на фестиваль по приглашению театра «Балтийский дом» (XXV Международный фестиваль русских театров «Встречи в России». — Прим. авт.). Нам уже там сделали декорации. Отсюда мы везём только свои бассейны, около коих и происходит всё самое главное.

— Вы ставите прекрасные спектакли, на которые любит ходить зритель. Как вы стали режиссёром?

— Когда я была совсем маленькой, в театре работал величайший режиссёр Владислав Пази. Он у меня однажды спросил: «Кем ты хочешь быть?»

Я сказала: «Режиссёром». Тогда он спросил: «Почему именно режиссёром?» Я ответила: «Не, ну а что? Хорошо, сидишь в зале, ничего не делаешь, орёшь на них, а они бегают по сцене».

У нас в семье целая театральная династия. Моя мама — народная артистка Зинаида Петренко, теперь дочь моя актриса — Ядвига Плешакова. Вначале я выучилась на актрису, тогда это был институт искусств, теперь университет, мастерская талантливого Сергея Матвеева.

— Я помню его игру на сцене в спектакле «Калигула». Мама привела меня маленькую в театр, а на малой сцене он играл главную роль.

— Да, помимо «Калигулы» у него было много прекрасных ролей, например «Блэз». Я у него училась, затем пять лет отработала в нашем драмтеатре актрисой. Посмотрев на меня, сотрудники из Министерства культуры предложили поступить в ГИТИС на режиссёра. Я так и сделала. Меня учил Сергей Галамазов — художественный руководитель театра на Малой Бронной. Сейчас он работает в Риге.

— А ваша дочь играет в постановках, где вы режиссёр?

— Раньше да, она была задействована во всех моих работах. Сейчас мы объявили друг другу табу. Я сказала: «Чтобы не было предвзятости, ты больше не будешь со мной работать!» Она согласилась.

— Сколько лет вы в профессии режиссёра?

— Я поступила в 2007 году, а в 2010-м уже стала ставить спектакли. Получается, 13 лет.

— В моих представлениях по фильмам режиссёр — это деспотичный, вечно кричащий тиран и самый главный в театре. В вас это проявляется?

— Конечно, самая главная задумка всегда у режиссёра, но я считаю, что спектакль — это ансамбль вместе с артистами, звукорежиссёром, хореографом, художниками и другими работниками театра. Один режиссёр сам никогда так хорошо ничего не сделает. Я задумываю одно, а по результату получается совершенно другое. Мне помогает команда, которую набираю. Иногда они приносят мне настолько умопомрачительные идеи, что я думаю, как сама до этого не догадалась. Но лично я как режиссёр бываю разной — демократичной, иногда агрессивно настроенной. Всё зависит от ситуации.

— В каких случаях вы бываете агрессивной?

— Когда мне катастрофически не хватает времени. Самое смешное, что у режиссёров так всегда — в конце не хватает немножко времени, буквально 3-4 прогона. А в результате всего, оказывается, хватает.

— Но актёры — они как дети. У каждого свой характер и настроение. Как вам удаётся найти с ними общий язык?

— Да, актёры как дети, но это же и прекрасно! Вы представляете, какая прекрасная профессия актёра? Люди вырастают, выбирают профессию и потом всю жизнь в ней. А актёр пробует несколько жизней, профессий, характеров, личностей. Мы входим в судьбы разных людей — хороших, плохих. Но я считаю, что не бывает плохих и хороших людей, всё зависит от обстоятельств. Каждый актёр должен стать адвокатом своей роли.

Почему он так поступил? Ведь мы в жизни иногда совершаем не очень хорошие поступки, но всё равно себя оправдываем. Так же и актёры. Они должны прочувствовать свою роль, прожить её. Бывает, что они остаются в понравившейся роли.

— Как вы понимаете, что именно эту постановку или пьесу хотите поставить?

— У каждого режиссёра есть свой «портфель пьес», он обычно в голове. Когда не было ноутбуков и компьютеров, мы распечатывали свои предпочтения и просто складывали в стопку. В наше время высоких технологий храним это на электронных носителях. Лично я держу всё в голове, иногда по старинке пользуясь блокнотом. Как у любого человека, у меня есть мечты. Например, у актёра есть мечта сыграть любимую роль, так и у режиссёра мечта поставить что-то определённое. Естественно, мы прислушиваемся к нашей администрации. Они смотрят на это с другой стороны — что нужно театру и публике. Они советуют. Не надо забывать, что есть актёры, которых мы должны обеспечивать работой, и надо сделать так, чтобы вся труппа была задействована.

— Какой жанр вам ближе?

— Один конкретный жанр назвать не могу. Я очень люблю, когда сперва все смеются-смеются, а потом плачут-плачут.

— Есть постановка мечты?

— В своё время я грезила поставить «Вишнёвый сад» Чехова, потом задумалась о его же «Чайке». Всё зависит от настроения, погоды, труппы. Смотришь на актёра и думаешь: «Вот на тебя бы я этот спектакль поставила». А в общем, я хочу поставить всё!

— У каждого режиссёра есть «любимчики». А у вас?

— Раньше был такой актёр. К сожалению, он ушёл из театра — Евгений Романов. В данное время мне нравится работать абсолютно со всеми. Пришли молодые ребята — Эдуард Порягин в этом году оканчивает университет, Никита Павлов. Девочки — Айдана Исмайылова, Ульяна Гиндулина, Эвелина Пурикова и много других.

— А есть российские и зарубежные актёры, с кем хотелось бы поработать?

— Из российских — с Александром Петровым. Интересный, неоднозначный типаж.

— Какой школы придерживается сегодня режиссёр?

— Конкретно одной школы лично я не придерживаюсь. Конечно, работаю по Станиславскому, но также люблю и Михаила Чехова, Бориса Захаву. Режиссёр — настолько интересная профессия, когда можно взять чуть-чуть, но отовсюду. И полученный результат воплотить на сцене.

— Ожидаются ли в ближайшем будущем премьеры от вас?

— В планах поставить на1 июня, в Международный день защиты детей, сказку «Малыш и Карлсон». Мечтаю инсценировать пьесу Мольера «Тартюф».

— Каким вы видите ваш театр завтра?

— Я надеюсь, что всё будет хорошо и, как раньше, билеты на спектакли будут перепродавать в подземном переходе в тридорога. Чтобы стояли очереди и были полные аншлаги. К этому всё постепенно идёт, и на душе становится тепло и радостно.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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