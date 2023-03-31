Путешествие в страну Франкофонию

Международный день франкофонии — это праздник говорящих по-французски, изучающих и любящих французские язык и культуру. В честь него в Бишкеке прошла неделя франкофонии.

Замечательная природа, похожая на рай

Цели праздника — объединение поклонников французского языка, содействие его популяризации, распространению культуры Франции и франкоязычных стран. Несколько дней проходят научные конференции, семинары, демонстрируют фильмы, проводят концерты, презентации и диспуты.

В Бишкеке также представили разнообразную программу. Неделя франкофонии началась с показа документального французского фильма «Снежный барс», удостоенного премии «Сезар». Фильм акцентирует внимание на исчезновении снежного барса на планете. Одна из тем документального швейцарского фильма «Необыкновенные путешествия Эллы Майяр» — экология. В ленте показаны живописные дикие горные пейзажи нашей страны и их обитатели, в частности, снежные барсы. На вопрос, с какими техническими трудностями кинорежиссёр столкнулся во время съёмок, он признался, что необходимо иметь большое терпение, посещая несколько десятков раз одно и то же место, и только однажды удалось снять барса.

Фильм посвящён швейцарской путешественнице, журналисту, писателю, спортсменке Элле Майяр, которая в трудные для страны 1930-е годы посетила Кыргызстан. В результате сделала фотографии, выставленные в Историческом музее, и эта фотовыставка даёт возможность современному кыргызстанцу увидеть наших предков, как они жили. Таким образом сблизились две горные страны — Кыргызстан и Швейцария, одна из стран, где говорят на французском языке. Сегодня все фотографии из её экспедиции по Центральной Азии переданы в историко-краеведческий музей Каракола. Этот большой образовательный проект «Элла Майяр — уникальное путешествие через ЦА» организован при поддержке посольства Швейцарии и ассоциации Pamir and Bridges. В 2022 году делегация из Кыргызстана во время визита в Швейцарию познакомилась с достопримечательностями, а также посетила дом-музей, в котором жила путешественница.

Швейцарский кинорежиссёр и фотограф Франсуа Перроден, который провёл четыре года в нашей стране и снял этот фильм, сказал: «За 100 лет с момента посещения Эллой озера Иссык-Куль, гор Тянь-Шаня практически не произошло кардинальных изменений, и я постарался показать это в фильме. Посещая те места в которых побывала Элла, я переживал те же чувства, что и она. У вас замечательная природа, похожая на рай. Сохраните её, система разрушает человека и природу. Оставайтесь такими же гостеприимными».

Франкофония открывает таланты

Стоит отметить другие мероприятия, направленные на развитие французских языка и культуры в нашей стране. В КЭУ на Французском карнавале школьники и студенты демонстрировали таланты в пении, танцах и инсценировках. Они интерпретировали песни на французском языке таких известных певцов, как Эдит Пиаф, Джо Дассен, и современных исполнителей. Самая юная участница Камила Алмаз исполнила песню Лары Фабиан «Я люблю тебя». Её идеальное французское произношение, сильные голосовые данные, уверенная манера пения поразили всех присутствующих. Со слов Ирины Задорожной, учительницы французского школы №6, она поражена тем, как легко и точно Камила воспроизводит звуки на французском языке, запоминает слова.

Французский язык в балете — ещё одно яркое мероприятие в рамках недели франкофонии. Оно прошло в хореографическом балетном училище им. Ч. Базарбаева. Стоит отметить такие выступления, как «Пламя Парижа», сцена из спектакля «Лебединое озеро», народные танцы, исполненные на достаточно профессиональном уровне.

На вечере поэзии франкофоны страны состязались в чтении стихотворений знаменитых французских поэтов.

Символам, ассоциирующимся с Францией, известным с давних лет всему миру, — парфюмерии и вину, — посвятили платные мероприятия: парфюмерный конкурс, дегустацию французских вин. Кроме того, проведены другие образовательные мероприятия, показы канадского и бельгийского фильмов.

История развития франкофони в Кыргызстане

Франкофония — это кооперация и сотрудничество франкоязычных стран (Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады, стран Африки и многих других) в русле культурного и лингвистического распространения французских языка и культуры, а также в вопросах внешней политики и экономики. Сегодня в мире 320 млн франкофонов.

Франкофония в Кыргызстане берёт своё начало в Советском Союзе. В этот период создана кафедра французского языка в Кыргызском госуниверситете. Её выпускники, преподаватели заложили серьёзную основу для развития франкофонии в стране. Они работали в школах и вузах страны. Сейчас они также продолжают развивать франкофонию, обучают студентов, некоторые уезжают на учебу во франкоговорящие страны. В 1990-х годах по инициативе завкафедрой Марии Акчекеевой создан фонд «Альянс» (языковой и культурный представитель Франции).

О работе кафедры в области развития франкофонии Мария Акчекеева рассказала, что КНУ сотрудничает с университетом города Пуатье в рамках европейского проекта «Эразмус». Наши студенты имеют возможность обучаться в университете один-два семестра и получить двойной диплом.

Немаловажна и роль учителей в подготовке учащихся. Чинара Исаева из столичной школы №26 с уклоном обучения на французском языке, Ырыскан Турганбаева, преподаватель французского языка — лучший учитель 2011 года, Римма Абдылдаева из школы №68 — это лишь некоторые имена тех преподавателей, которые отдают все свои знания и душу детям, открывая им безграничный мир франкофонии.

Необходимо отметить работу посольства Франции в Кыргызстане. Открытое несколько лет назад, оно активно реализует проекты в области образования, искусства, защиты окружающей среды, а также в развитии политических и экономических отношений. Стоит надеяться, что такое сотрудничество в будущем расширится и укрепится.

Жылдыз САКИШЕВА, франкофон.

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