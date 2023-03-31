Смотрит Вена, смотрит Австрия

В австрийской столице в конце марта и начале апреля состоится фестиваль кыргызского современного документального кино «Адамдар» («Люди»).

В его творческой программе будут демонстрироваться шесть документальных короткометражных картин, снятых кинематографистами нашей республики. Эти фильмы расскажут зрителям Вены и всей Австрии истории людей, покажут их повседневную жизнь, ежедневный нелёгкий труд и политическую атмосферу вокруг.

Каждый день на фестивальном экране будут демонстрироваться короткометражные ленты, которые являются победителями, лауреатами и участниками различных международных кинофорумов и смотров.

Все фестивальные картины идут с английскими субтитрами. В программу фестивального показа в Вене вошли фильмы кыргызских режиссеров — Томирис Орозоевой «Базар», Даниля Усманова «Иду по хорошему дню», Адилета Коржоева «Чёрный вагон», Бермет Борубаевой «Хроника Мургаба», Чингиза Сулумбекова «Подсолнечник» и Чингиза Нарынова «Металлический хлеб».

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

На фото афиша кинофестиваля «Адамдар».

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