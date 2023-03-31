Смотрит Вена, смотрит Австрия

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В австрийской столице в конце марта и начале апреля состоится фестиваль кыргызского современного документального кино «Адамдар» («Люди»).
В его творческой программе будут демонстрироваться шесть документальных короткометражных картин, снятых кинематографистами нашей республики. Эти фильмы расскажут зрителям Вены и всей Австрии истории людей, покажут их повседневную жизнь, ежедневный нелёгкий труд и политическую атмосферу вокруг.
Каждый день на фестивальном экране будут демонстрироваться короткометражные ленты, которые являются победителями, лауреатами и участниками различных международных кинофорумов и смотров.
Все фестивальные картины идут с английскими субтитрами. В программу фестивального показа в Вене вошли фильмы кыргызских режиссеров — Томирис Орозоевой «Базар», Даниля Усманова «Иду по хорошему дню», Адилета Коржоева «Чёрный вагон», Бермет Борубаевой «Хроника Мургаба», Чингиза Сулумбекова «Подсолнечник» и Чингиза Нарынова «Металлический хлеб».
Александр ШЕПЕЛЕНКО.
На фото афиша кинофестиваля «Адамдар».
Дата публикации: 15:48, 31-03-2023
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