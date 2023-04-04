Без торага не обойдётся

Проходит рабочая поездка торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева в Джалал-Абадскую область.

Спикер посетил село Бала-Чычкан сельского округа Жаны-Жол Токтогульского района и ознакомился с состоянием средней школы имени Айылчы Иманбаева. Здание учебного заведения было построено в 1990 году, и с тех пор здесь не проводился капитальный ремонт. Ежегодно за счёт средств местного бюджета проводится только текущий косметический — побелка и покраска учебных кабинетов. В связи с этим главное требование — полностью отремонтировать школу, в которой работают 46 учителей и обучаются более 740 учеников. Особенно остро стоит вопрос обновления системы отопления.

Шакиев в ходе встречи с педагогическим коллективом подчеркнул необходимость повышения качества образовательных услуг и повышения конкурентоспособности государственных школ: «В республиканских и международных олимпиадах, проводимых среди школьников, в большинстве случаев первые места занимают дети, обучающиеся в частных школах. К сожалению, тот факт, что учащиеся государственных школ не могут добиться успеха в таких конкурсах, свидетельствует о наличии проблем в секторе.

Министерство образования и науки должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании работы школ, а педагоги должны подходить к своей работе с большей ответственностью».

Шакиев, рассказав об условиях, созданных для школьников, призвал уделять особое внимание качеству горячего питания и санитарно-гигиеническим требованиям.

Наряду с этим торага также побывал в средней школе №29 имени Муктара Нургазиева в селе Уч-Терек. Учебное заведение, введённое в эксплуатацию в 1987 году, нуждается в капитальном ремонте.

Спикер отметил, что вопрос ремонта указанных школ должен быть рассмотрен в безотлагательном порядке, и поручил представителю Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства начать ремонтные работы в текущем году.

Кроме того, он поговорил с учениками и призвал их получать глубокие знания и уважать своих учителей.

После этого на встрече с учителями и местными жителями торага рассказал о достижениях республики и сообщил, что государственный бюджет за последние два года увеличился втрое, а в следующем году ожидается, что ВВП достигнет 1 триллиона. «Это самое важное достижение в нашей независимой истории. В перспективе рост экономики позволит увеличить размер социальных выплат, в том числе заработных плат, пенсий и пособий», — сказал Нурланбек Шакиев.

Нурланбек Шакиев осмотрел каскад Токтогульских ГЭС, расположенных в городе Кара-Куле.

Токтогульская ГЭС по своему назначению является комплексным ирригационно-энергетическим гидроузлом и направлена на непрерывное производство и распределение электроэнергии потребителям.

Каскад Токтогульских ГЭС, в состав которого входят Токтогульская и Курпсайская гидроэлектростанции, производит более 80% вырабатываемой в Кыргызстане электроэнергии. Часть оборудования, которое не менялось с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году, была обновлена в рамках проекта «Модернизация Токтогульской ГЭС» за счёт инвестиций Азиатского банка развития и Евразийского банка развития с разделением на три фазы. К 2025 году с полной заменой четырёх агрегатов текущая мощность гидроэлектростанции с 1260 МВт увеличится до 1440 МВт. Как известно, средний объём воды, поступающей на ГЭС, составляет 266 м3/с, а объём вытекающей воды — 155 м3/с.

Торага на встрече с коллективом ГЭС отметил большой вклад энергетиков в экономику страны. «Несмотря на износ оборудования, наши граждане обеспечены светом и теплом благодаря неустанному труду опытных специалистов. Этой зимой энергетики провели достойную работу, продемонстрировав высокий профессионализм, благодаря чему удалось избежать негативных последствий», — сказал он и, поблагодарив энергетиков от имени руководства страны, вручил передовым работникам отрасли Почётные грамоты Жогорку Кенеша.

Отметим, информацию о деятельности энергообъектов представили заместитель министра энергетики Мирлан Жакыпов и директор филиала «Каскад Токтогульских ГЭС» ОАО «Электрические станции» Амангельди Тайчабаров, которые сопровождали торага Жогорку Кенеша.

В Аксыйском районе Шакиев ознакомился с состоянием насосной станции Жел-Тийбес-1, расположенной в селе Кум сельского округа Назаралиев.

Гидрообъект, введённый в эксплуатацию в 1978 году, обеспечивает водой посевные площади в 1139 гектаров в Уч-Коргонском айыл окмоту. В прошлом году на ремонт насосной станции было выделено 23 млн сомов, установлены четыре новых насоса. В этом году дополнительно будет выделено 8 млн сомов.

На встрече с сотрудниками станции в качестве основной проблемы была указана низкая заработная плата. Торага подчеркнул целесообразность озвученного требования: «Хотя оно относится к сельскохозяйственному сектору, водное хозяйство имеет особое значение. Так как Кыргызстан является аграрной страной, то мы должны в первую очередь обратить внимание на ирригацию и решить проблемы с обеспечением поливной водой. Необходимо построить каналы, отремонтировать насосные станции и обеспечить достойную зарплату сотрудникам».

Спикер также побывал в Кызыл-Жарской сельской больнице в селе Нарын. В медицинском учреждении, введённом в эксплуатацию в 1988 году, с тех пор не проводился капитальный ремонт. На эти цели рассматривалось выделение 5 млн сомов, однако обозначено, что этих средств недостаточно. В связи с этим Нурланбек Шакиев поручил представителю Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выделить необходимые средства и завершить в этом году ремонтные работы.

Как стало известно в ходе встречи, в прошлом году была отремонтирована система отопления больницы, которая обслуживает более 28 тыс. человек, обновлены некоторые виды медицинского оборудования. Также была обозначена острая нехватка врачей.

Торага побеседовал с коллективом медучреждения и подчеркнул важность влияния благоприятной обстановки в больнице и отношения врачей на быстрое выздоровление пациентов: «Я верю, что вы и дальше будете со всей ответственностью выполнять свой нелёгкий и благородный труд, а государство продолжит поддерживать медицинских работников, повышать заработную плату».

Кроме того, он призвал руководителей органов местного самоуправления уделить особое внимание работе по обеспечению медицинских работников жильём для привлечения молодых кадров.

Нурланбек Шакиев посетил ряд общеобразовательных учреждений Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Он ознакомился с состоянием средней школы имени Жеўижок, расположенной в айыльном аймаке Кара-Суу. Возведение здания было завершено в ноябре прошлого года, в настоящее время здесь обучаются 500 учеников.

Также Нурланбек Шакиев посетил среднюю школу имени Асанбека Жаныбекова, которая размещена в конторе руководства бывшего совхоза «Кызыл-Туу». Здесь обучаются 655 детей.

Торага сказал, что в последние годы руководство страны уделяет большое внимание образованию: строятся новые общеобразовательные и дошкольные учреждения. Кроме этого, повышена заработная плата учителей, и в дальнейшем также планируется её увеличение. «Как результат, молодые люди стали больше интересоваться профессией педагога, по сравнению с предыдущими годами, в 2022 году на 22% больше молодых людей поступили на педагогические факультеты», — добавил он.

Торага призвал учителей помогать детям в выборе будущих профессий, добавив, что необходимо учитывать современные требования и условия.

«Я верю, что в этих школах обучаются дети, которые будут работать на благо своей страны и прославят Кыргызстан на весь мир», — подчеркнул Нурланбек Шакиев.

От имени Жогорку Кенеша он передал школам современную компьютерную технику.

Кроме этого, Нурланбек Шакиев встретился с местными жителями, где населением были подняты актуальные проблемы. Один из наболевших вопросов — отсутствие детского сада. Торага дал поручение представителю Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства проработать проект возведения дошкольного учреждения и добавить его в план на 2024 год.

Торага ознакомился с ходом строительства канала Ак-Терек в Аксыйском районе Джалал-Абадской области.

Протяжённость канала 7 км, а пропускная способность 8,3 кубометра в секунду. Торага обратил внимание на недостаточные темпы строительства. «Канал Ак-Терек очень важен для региона, поэтому необходимо как можно скорее завершить этот проект, представляющий собой ключевой фактор развития сельского хозяйства в этой местности», — сказал он.

Обсуждалось строительство канала Барпы, обеспечивающего поливной водой 200 га земли.

Торага призвал принять меры для использования простаивающих с 2004 года трубопроводов в посёлке Кош-Добо для завершения проекта по строительству канала. «В связи с этим органы местного самоуправления должны провести соответствующую работу совместно с Кабинетом министров», — сказал Нурланбек Шакиев.

Далее его проинформировали о деятельности Аксыйского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Здание построено в 1960 году, санитарно-бактериологическая лаборатория обустроена по финскому типу. Также было обозначено, что санитарно-гигиеническая лаборатория находится в здании, построенном из камня, поэтому зимой это помещение плохо отапливается.

Также Нурланбек Шакиев, затронувший вопрос нехватки кадров, пообещал, что после посещения центра он обсудит с соответствующими министерствами вопрос разработки специальной программы, направленной на привлечение в регионы молодых специалистов.

Торага Жогорку Кенеша КР Нурланбек Шакиев и министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Алтынбек Максутов побывали в Доме-музее государственного и политического деятеля Исхака Раззакова.

В Доме, открытом в 2005 году к 85-летию государственного деятеля, сам Исхак Раззаков жил в 1950-1961 годах — в период, когда работал первым секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии.

В настоящее время в музее хранятся ценные сведения, архивные материалы, предметы мебели, отражающие жизнь выдающегося человека. Посетители культурного центра также могут ознакомиться с уникальными фотоматериалами, связанными с историей Кыргызстана, крупными проектами, такими как строительство Большого Чуйского канала, которые были реализованы во время правления Исхака Раззакова. Кроме того, в музее можно увидеть его дневник.

Торага отметил, что деятельность Исхака Раззакова — пример для всего кыргызского общества. «О том, что в истории нашей страны были такие великие люди, должны знать и в других странах. Поэтому необходимо включить этот культурный объект в список достопримечательностей, обязательных для ознакомления высокопоставленных иностранных делегаций, и нам необходимо предоставлять информацию о жизненном и трудовом пути Искаха Раззакова, рассказывать о его вкладе в развитие кыргызского государства», — сказал Шакиев.

Он также подарил Дому-музею портрет государственного деятеля и оставил пожелания в книге почётных гостей.

Автор: -