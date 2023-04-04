Цифровизация против преступности

В столице открылся Ситуационный центр Службы общественной безопасности ГУВД Бишкека. В торжественном мероприятии приняли участие замминистра внутренних дел Суюнбек Ниязбеков, заместитель мэра столицы Мурат Осмонов, прокурор Бишкека Нурлан Нишанбаев и акимы Свердловского, Октябрьского и Ленинского районов. Центр создан в рамках реализации программы стратегии развития ОВД Кыргызской Республики

на 2020-2023 годы.

В здании, где располагается объект, сделан ремонт, обновлена техника связи, созданы условия работы для операторов 102. В структуре центра в круглосуточном режиме несут службу инспекторы, принимающие звонки по линии 102.

Суюнбек Ниязбеков ознакомил с работой Ситуационного центра. Это своеобразный диспетчерский пункт, куда поступают телефонные звонки о происшествиях в городе. Замминистра продемонстрировал, каким образом поступают сигналы от граждан и как осуществляется переадресация информации на наряды

реагирования.

— Ситуационный центр, которым располагает столичная милиция, — эффективная система фиксации и координации оперативной обстановки в городе, которая положительным образом влияет на охрану общественного порядка, а также раскрытие преступлений, — поделился Суюнбек Ниязбеков. — С помощью камер по идентификации лиц осуществляется видеонаблюдение в режиме реального времени путём распознавания объекта, находящегося в розыске за совершённые ранее преступления.

Присутствовавшие интересовались, как работает система в случае сигнала о совершении преступления или правонарушения, обнаружения забытых вещей и тому подобном. По каждой из заявленных ситуаций столичные милиционеры продемонстрировали работу системы на экране монитора, а также отметили, что благодаря работе данной системы можно не только предупреждать правонарушения, но и находить преступников по горячим следам, проследив маршрут их передвижения.

Планируется внедрение мобильного приложения SOS, которое поможет милиции оперативно оказывать помощь гражданам в случае насильственного похищения невест, кражи детей, угрозы убийства. При разбойном нападении на граждан, незаконном завладении транспортным средством, массовых драках можно обращаться в Ситуационный центр одним нажатием на кнопку. Мобильный аппарат самостоятельно отправит в центр аудио- и видеозапись происходящего.

По словам замминистра, работа Ситуационного центра станет одним из наглядных показателей того, что политика цифровизации приносит плоды и отражается на жизни граждан. «Обеспечив безопасность в каждом детском саду, школе, дворе и районе с использованием самых современных технологий, мы сможем создать совершенно новый образ нашей милиции», — заключил чиновник.

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