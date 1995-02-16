Работа над ошибками

Возвращать некогда прихватизированные производственные и социальные объекты — всё равно что из болота тащить бегемота. То, что почивший в бозе Советский Союз потянул в могилу всю социалистическую экономику и социальную структуру — ну что об этом лишний раз напоминать. Важнее другое: как можно было уже при независимости, суверенитете, самостоятельности республики не сохранить того, что перешло по наследству, и всё профукать, передав за копейки в частные руки? До сих пор аукается. Это даже не преступление, а хуже — это ошибка. То есть была государственная политика, когда, помнится, предприятия прямо заставляли избавляться от социальной сферы: детсадов, стадионов, домов культуры, библиотек, банно-прачечных комбинатов, служебного жилья и прочего, что составляло инфраструктуру градообразующих предприятий.

Спохватились: председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров требует вернуть в лоно муниципалитетов некогда проданные частникам или переданные госучреждениям детсады. А их владельцы не подчиняются ни по судам, ни по постановлениям. И это сопротивление наблюдается повсеместно — от столицы до самой глубокой провинции.

Публикуемое ниже письмо в редакцию — яркое тому подтверждение. Это не просто обращение в прессу по наболевшему, но всё-таки личному поводу. Это — диагноз всему обществу, хотя речь о конкретном городе.

«Пишет вам житель г. Шопокова Сокулукского района Бакыт Алымбеков. Спасибо за ваши жизненные репортажи и статьи. За беспристрастность в своих высказываниях и доведение до общественности горячих тем, отражающих жизнь нашей республики и её граждан.

Моё к вам обращение — это, наверное, последняя инстанция, чтобы довести до общественности и в большей степени до руководителей надзорных органов, как правительства, так и ответственных руководителей местного уровня, о совершённых в прошлом нарушениях.

Как вам, безусловно, известно, с развалом нашего единого государства Союза Советских Социалистических Республик в нашей республике, как, наверное, и на всём пространстве СНГ, проходила приватизация промышленных и социальных объектов различного назначения. Основная цель — переход от командной экономики к рыночной. В результате этого перехода государство могло бы пополнить бюджет и создать условия для развития частного предпринимательства.

Но, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Я не говорю в целом о произошедшем в стране, а выделяю отдельные случаи. Речь об объектах, переданных в муниципальную собственность г. Шопокова в 1990-х и 2000-х гг.

К письму я приложил несколько постановлений правительства, указ президента, которые были выполнены отчасти или не выполнены совсем, а также мою переписку с органами власти и надзора. А именно: Указ Президента от 16.02.1995 г.; постановления правительства от 1998 г. № 827 «О передаче имущества в муниципальную собственность»; от 1998 г.

№ 484 «О реализации Указа президента по передаче имущества»; от 1995 г. № 421 «Программа использования соцобектов»; от 2003 г.

№ 513 «О передаче терапевтического отделения в коммунальную собственность»; от 2005 г. № 324 «Передача канализации и водопровода»; от 2009 г. №633 «Дополнение по общежитию ПТУ-109»; от 2018 г. № 469 «Приватизация здания и участка геофизики». Также письмо мэру г. Шопокова по передаче муниципальной собственности, ответ мэра, заявления в Генеральную прокуратуру, ФУГИ, Госархив и т. д.

На основании моего заявления в Генеральную прокуратуру в 2019 г. была проведена прокурорская проверка, и, как результат, возвращены два социальных объекта городу — стадион и клуб. Повторное моё обращение в Генеральную прокуратуру по другим фактам нарушений на стадии расследования.

Многие люди, наверное, скажут: «Для чего тебе это надо, это уже в прошлом». Однако как посмотреть. Приватизация и передача в частное владение социальных объектов, и управление ими подразумевали, что эти объекты будут развивать социальную и экономическую структуру местного сообщества, а не отдельных граждан, приобрётших данные объекты только для личного пользования и обогащения.

Если вы посмотрите на постановление по передаче имущества, то увидите, что всё указанное в нём было передано мэрии г. Шопокова на баланс. То, что сегодня мы видим: часть этого находится в частных руках, и развитию города и тем более пользы местному сообществу от этого никакой.

Была баня, где она? Был почти на 95 процентов построенный четырёхэтажный 36-квартирный дом, где он сейчас? Танцплощадка тоже испарилась. Стоматологическая поликлиника оказалась не поликлиникой вообще. Общежитие для детей с ограниченными возможностями продали частному лицу. Аптеки тоже нет.

И так со всем имуществом только по нашему городу. Я уже не говорю о других городах районного или областного значения. Уверен, если подойти к этому со всей «пролетарской» ответственностью, то можно вернуть многое и там. А захочет ли наше правительство это сделать — большой вопрос. Найдётся же кто-нибудь, в этом деле замешанный, будь то родственник, брат, сват или друг, и не получится вернуть детям им причитающиеся детские садики. Надеюсь, сам Президент возьмёт под личный контроль этот вопрос, и он не будет стоять в списках ждущих своего решения кем-нибудь другим.

Пройдясь по спискам муниципальных объектов, вопрошаешь: кто понесёт наказание за неисполнение постановлений правительства и указов Президента? Вопрос, можно сказать, риторический. Так из-за бесконтрольности отдельных мужей можно лишиться и государственности.

Указ Президента от 16.02.1995 г. запретил всем независимо от формы собственности продавать или приватизировать социальные объекты. Но в нашем государстве можно это и не выполнять. Почитайте этот указ и посмотрите, какие социальные объекты были проданы и приватизированы в нарушение этого указа. Я вам скажу: многие. Даже постановление Жогорку Кенеша в июне 2013 года, дававшее последний шанс прокуратуре вернуть детские садики и другие социальные объекты, не смогло, как я вижу, проделать это до конца.

У нас землю отдали под строительство ипподрома, а на самом деле земля уже сколько стоит без дела. Другую землю площадью 16 га много лет назад подготовили под трансформацию, а сегодня и документов не могут найти.

Я прошу посмотреть карту г. Шопокова в программе Google Earth Pro, я там метки поставил по объектам и земельным участкам.

Дорогая редакция, прошу вас, прежде чем опубликовывать данную статью, встретиться со мной. Надеюсь на то, что при личной встрече я мог бы более детально обосновать своё к вам письмо и на месте показать все эти нарушения».

Городок наш ничего, населенье таково… где-то 15 тысяч. От столицы рукой подать, западнее авторынка «Кудайберген». Если бы не пробки, то от Шлагбаума можно докатить минут за 20, начало Сокулукского района. Город Шопоков в этот район и входит. Пара светофоров от трассы — и мы у здания мэрии. Здесь всё чистенько и аккуратненько. Близ Дома культуры (перешедшего после долгих тяжб в муниципалитет) аллея почётных граждан: Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова, его супруги — Героя соцтруда Керимбубу Шопоковой и других известных имён.

Вышедший к нам навстречу мэр Адылбек Бекболотов так же, как и Алымбеков, ратует за возвращение всех некогда проданных незаконно объектов муниципалитету, потому что они не приносят никакой пользы местному сообществу. Мало того, и самими частниками не используются.

Вот отсудила мэрия стадион. Но это всего лишь территория без собственно футбольного поля, трибун и прочего стадиону сопутствующего. Сюда ещё вкладывать и вкладывать. Так зачем же частнику нужно было это поле? А рядом — пустующие 1,5 гектара, выкупленные, но необихоженные. Мэрия предлагает владельцу обмен, но тот не соглашается. И сам не гам, и другим не дам.

…Подходим к симпатичному зданию, на воротах из железных прутьев которого висит объявление: «Продаются квартиры» — и номер телефона. Что за чёрт? Оказывается, это бывшее общежитие (одно из двух), принадлежавшее профлицею №106. Одно здание мэрия переоборудовала под социальное жильё. «И это хорошо», — констатирует общественник Бакыт Алымбеков. А второе местная власть в 2012 году продала частнику за смешные 144 тысячи сомов (а это немалые площади в два этажа плюс земельный участок). Тот здание отремонтировал снаружи. А внутри разделил на просторные квартиры — и продаёт. Конечно, власти судились и рядились. В итоге владелец квартирного комплекса заплатил смешной же штраф… 190 тысяч сомов. И всё на этом. То есть приватизируй, ремонтируй, плати ничтожный штраф и всю оставшуюся жизнь жируй. Неужели проделки бывшего руководства мэрии останутся безнаказанными?!

Если эти квартиры выкупят, то уже придётся предъявлять претензии третьим лицам. Эти самые покупки-перекупки совершенно запутывают следы, что и крайнего не найдёшь.

…Проезжаем пустующий участок. На этом месте была не так давно баня. Была да сплыла какому-то проходимцу. И сейчас разваливается. А ведь город всё-таки. Причём не такой уж и благоустроенный, чтобы обходиться без помывочной, хотя бы раз в неделю работающей. Как в подобных городках практикуется.

А что это за огромное чудище из металлопрофиля? А это, оказывается, металлургическое предприятие, принадлежащее пакистанской фирме «Лахор стил милс». Во дворе горы металлолома, из которого отливают чушки, а уже из них тянут арматуру. Когда пакистанцы намеревались запустить завод, обещали мэрии золотые горы — дороги, соцобъекты, фильтровальные установки. А в конечном итоге (на сегодня) дома возле этого монстра покрываются металлической пылью, золой от заводской сталелитейной печи. И теперь жить окрест невозможно. То и дело бросаются в глаза объявления на заборах: «Продаю… продаю». Когда-то начатое строительство двухэтажных коттеджей замерло. Зачем и дальше деньги в пыль превращать?

На прошедшем осенью прошлого года первом республиканском курултае, делегатом которого был от Шопокова Бакыт Алымбеков, ставились три вопроса, один из них — закрыть этот пакистанский завод. Получится ли? Получится, если госвласть проявит политическую волю. А без этой воли не появятся в Шопокове новый детсад и школа (второй, поднятый на курултае вопрос), не подвергнется капитальному ремонту профлицей №106 (третий вопрос), где могли бы обучаться различным профессиям до 500 учащихся вместо 170 сегодня.

Добавим ещё: почему в одном из детских садов располагается подразделение ГАИ? А почему другое пустует, хотя владельцы известны — турецкая компания. Она выкупила детсад, а потом перебралась на другой объект, детсад же этот хиреет и разрушается. Как хотите, но неужели нельзя найти на этих турок управу и передать дошкольное учреждение, вот именно, дошколятам. Как и изъять детсад у ГАИ. Потому что есть чёткая социальная политика: если выкупленные объекты не выполняют функций по профильному назначению или не приносят пользы местному сообществу (в виде пополнения бюджета или чего-то другого), их непременно надо изымать. Потому что в другом случае населённый пункт останется без всякой инфраструктуры.

Стократное спасибо, конечно, общественнику по призванию, военному пенсионеру, полковнику в отставке Бакыту Алымбекову: обращается с письмами, заявлениями в инстанции, СМИ, не может равнодушно проходить мимо безобразий, неустроенности своего родного города. Он знает всех, и все знают его как человека, к которому можно обратиться с любыми просьбами и за советом. Где бы мы ни останавливались, хоть в центре, хоть на дальних улочках, к нему подходили поздороваться встречные горожане. Чувствуется, у Бакыта в Шопокове авторитет не меньше, чем у мэра, который из местных и весьма перспективных руководителей. Потому что они оба ратуют, чтобы город Шопоков был располагающим для жизни населённым пунктом.

Отнюдь не всё нам здесь понравилось. Асфальт даже в центре, наверное, ещё советский, то есть уже никакой. Многие улицы лишь с грунтовым покрытием. Домишки зачастую так себе. Но есть у шопоковцев заманчивое будущее — эдак к 2035 году стать городом-спутником столицы. Это уже другие размах и перспективы: и по бюджету, и по благоустройству, и по трудовой занятости. Это уже не будет город при сельской Сокулукской райадминистрации, а бери гораздо выше. Неслучайно правительство рядом с Шопоковым намерено возвести Бишкек-сити. Нам и место показали, где именно.

Может, действительно, эта «спутниковая» система приращения мегаполиса приведёт к некой эволюции в умах и привычках местных жителей и к умножению иностранных инвесторов. Но не таких, чтобы нагадили и ушли, а ответственных и полезных сообществу.

Не на помойке же мы себя нашли…

Геннадий КУЗЬМИН.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

Генеральному прокурору Кыргызской Республики Зулушеву К.Т. от Алымбекова Бакыта Кумаровича, 20.10.1966 года рождения, проживающего по адресу: г. Шопоков, ул. Московская.

Заявление Уважаемый Курманкул Токторалыевич, настоящим сообщаю Вам, что в соответствии с п. 1 действующего Указа президента Кыргызской Республики от 16 февраля 1995 года № УП-37 «О неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры» в городе Шопокове имеется ряд социальных объектов, которые были приватизированы и в дальнейшем реализованы другим лицам в нарушение вышеуказанного Указа Президента Кыргызской Республики, а также ряда других законов Кыргызской Республики.

В соответствии с п.1 ч. 2 главы 1 Закона Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» прошу Вас принять всесторонние меры по возвращению нижеуказанных социальных объектов и передаче их в муниципальную собственность г. Шопокова:

— детский сад с земельным участком, двухэтажное здание, ул. Московская;

— здание стоматологической поликлиники, ул. Московская;

— высвобожденное здание общежития ПТУ №106 по ул. Советской;

— кинотеатр «Юбилейный» с земельным участком по ул. Ленина;

— танцплощадка.

Итого пять социальных объектов, подлежащих на сегодняшний момент возвращению в связи с неисполнением законодательства Кыргызской Республики и грубейшими нарушениями своих прямых обязанностей со стороны руководителей как мэрии г. Шопокова, так и ОАО «Кошой».

Надеюсь на всестороннюю помощь с вашей стороны, хотя знаю, как нелегко Вам это даётся. Но всё же оставляю за собой право обратиться за помощью надзорного государственного органа, в котором служат одни профессионалы и от которых ничто не может укрыться.

С уважением, Б. Алымбеков, 07.09.2021 г.

Указ Президента Республики Кыргызстан “О содержании детей в детских дошкольных учреждениях Республики Кыргызстан (в редакции Указов Президента РК от 23 декабря 1992 года № уп-391, 13 мая 1993 года № УП-135)

В связи со сложившейся в детских дошкольных учреждениях ситуацией, связанной с либерализацией цен и приватизацией государственного имущества, и в целях усиления социальной поддержки населения постановляю:

1. Установить с 1 января 1993 года плату за одно посещение ребёнком детских яслей, детского сада или яслей-сада (группы), независимо от их ведомственной подчинённости и форм собственности, места работы (учёбы) родителей в размере 50 процентов от фактической стоимости питания в день.

Плата за содержание детей в детских учреждениях не взимается с родителей, в семьях которых среднедушевой доход, приходящийся на одного члена семьи, не превышает минимальной заработной платы.

С родителей, имеющих на иждивении четырёх детей и более, плата за содержание детей в дошкольных учреждениях снижается на 50 процентов.

(в редакции Указа Президента КР от 23 декабря 1992 года N УП-391)

2. Местным Советам народных депутатов:

— изыскать дополнительные средства из местного бюджета на финансирование детских дошкольных учреждений в соответствии с настоящим Указом;

— при необходимости установить укороченный режим пребывания детей в дошкольных учреждениях;

— создать группы с разными сроками пребывания в них детей, а также разновозрастные группы;

— организовать при желании и за счёт средств родителей прогулочные воскресные группы, а также частные, государственно-общественные дошкольные учреждения.

3. Утратил силу в соответствии с Указом Президента КР от 13 мая 1993 года N УП-145).

4. При разгосударствлении и приватизации предприятий и организаций не допускаются реорганизация и изменение вида деятельности подведомственных им детских дошкольных учреждений.

5. Рекомендовать колхозам, совхозам, другим сельскохозяйственным предприятиям, не имеющим средств на содержание детских дошкольных учреждений, передавать эти учреждения безвозмездно на баланс местных Советов народных депутатов с последующим их содержанием за счёт долевых средств Советов, фермерских, крестьянских хозяйств и отдельных граждан.

6. Правительству Республики Кыргызстан внести на очередную сессию Верховного Совета Республики Кыргызстан проект Закона «О внесении изменений в Закон Республики Кыргызстан «О налогах с предприятий, объединений и организаций» в соответствии с настоящим Указом.

Президент Республики Кыргызстан А. Акаев.

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