Золотые победы в Бангкоке и Тбилиси

Говоря об успехах наших атлетов на международных аренах, нужно заметить, что вклад руководства республики в развитие спорта достойно оценивают. Об этом свидетельствует факт присвоения Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову почётного девятого дана по тхэквондо WTF. Об этом стало известно на встрече главы Кабмина КР А. Жапарова с президентом Всемирной федерации тхэквондо Чуанг Вен Чо. В ближайшее время Президенту Кыргызстана вручат эту высокую награду.

Продолжая разговор о спортивных успехах, несомненно, важно сообщить о доброй новости из Грузии, где прошёл турнир Большого шлема по дзюдо. Там отличился наш атлет Кубанычбек Айбек уулу, который выcтупал в весе до 66 килограммов среди более 40 борцов. Он стартовал со стадии 1/16 и, победив подряд своих соперников из Кубы, Бразилии и Грузии, вышел в полуфинал. Там в борьбе за выход в финал наш земляк одержал верх над ещё одним представителем Грузии и в своей решающей схватке за золото турнира сразился на татами с борцом из Монголии. К чести Кубанычбека, он вышел в финальном поединке победителем и стал обладателем золотой награды, а также набрал начальные баллы для участия в Олимпийских играх в Париже.

Весьма успешным стало также выступление наших мастеров единоборств в столице Таиланда, где проходил мировой чемпионат по тайскому боксу. Кыргызстанцы удачно выступили в разных категориях. Особенный успех имели они в разряде полупрофессионалов, где блеснули Никита Цой, завоевавший титул чемпиона мира уже в пятый раз, и Али-Хан Эргашов, который стал сильнейшим на планете в третий раз. Мировые титулы чемпионов завоевали также в разряде любителей наши атлеты Дастан Беккелдиев, Асылбек кызы Аделя, Виктория Маликова, Амантай Агибаев и Амалия Кемельбаева. Обладателями серебряных медалей стали Мирбек Саркалмаков и Жанет Пардаева, а бронза на счету кыргызстанца Ильяса Абдулина.

Вновь заставил о себе говорить и наш замечательный пловец, участник двух Олимпиад Денис Петрашов. Он удачно стартовал в Миннеаполисе (США) на чемпионате первого дивизиона NCAA, где состязались за звание лучших представители самых сильных университетских команд Америки. Денис занял третье

место на дистанции 100 метров брассом, выступая в команде университета Луисвилля, где он сейчас обучается. Несмотря на то что конкуренция на чемпионатах США высокая, Петрашов установил новый рекорд университета и конференции, показав время 50,78 секунды. Это одновременно и лучший результат в его личной спортивной карьере.

Отметим также спортивный результат нашего бойца Акбара Абдуллаева, который успешно дебютировал в бойцовской международной лиге ONE Fight Night на турнире в Сингапуре. В бою с сильным корейским атлетом Хо Таех Ох наш земляк победил нокаутом на 44-й секунде поединка.

Одиннадцать медалей (шесть золотых и пять серебряных) завоевали на Кубке Азии по стрельбе из традиционного лука в Шымкенте наши посланцы. В турнире участвовало более 150 спортсменов из 13 стран. В командном зачёте сборная Кыргызстана стала второй. Медали разного достоинства завоевали кыргызстанцы Асель Садырова, Улан Апаев и Ынтымак Мурадил уулу.

Другой богатый медальный урожай собрали атлеты КР на международном турнире по тхэквондо GTF в Шымкенте. В нём соревновалось более 1 000 спортсменов от шести до 17 лет из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Нашу страну представляли 115 единоборцев. В итоге в копилке нашей сборной 22 золотые, 24 серебряные и 48 бронзовых медалей. Кубками за лучшую технику отмечены 12 наших спортсменов. В общекомандном зачёте сборная КР заняла второе место, пропустив вперёд лишь Казахстан, на третьей позиции тхэквондисты Узбекистана.

Теперь важная информация об Иссык-Кульском международном марафоне ШОС, а точнее его призовом фонде. Оргкомитет уже объявил, что награды получат бегуны, вошедшие на его дистанциях в топ-6. Весь призовой фонд марафона составляет 1 млн 534 тысячи сомов. Победители в классическом марафоне за первое место у мужчин и женщин получат по 200 тысяч сомов, за второе — по 150 тысяч и за третье — по 100 тысяч сомов. Обладателей первых мест (у мужчин и женщин) в полумарафоне (дистанция в 21,1 км) ждёт награда в 70 тысяч, второго — 50 тысяч и третьего — 30 тысяч сомов.

И, разумеется, не умолчим о футбольных международных новостях. Наша мужская сборная выступала в индийском городе Импхане на Кубке трёх наций. Мы сыграли вничью с командой Мьянмы 1:1. Гол в ворота соперников на 5-й минуте добавочного времени забил наш форвард Кайрат Жыргалбек уулу. Соперникам из сборной Индии мы уступили с минимальным результатом 0:2. В итоге команда КР заняла третье место, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей футболистам из Мьянмы.

В другом турнире в Катаре (Доха), где играли олимпийские сборные (игроки до 23 лет) десяти стран Азии, наша олимпийская команда попала в одну группу с футболистами Кувейта и Омана. Первым мы уступили со счётом 0:1, а второй команде — с результатом 0:2. В поединке со сборной Вьетнама всё решилось в серии пенальти. Наш голкипер Артём Прядкин смог отразить один удар, и в итоге кыргызстанцы победили по общему результату матча 5:4. Лучший результат в групповых и полуфинальных играх показали сборные Южной Кореи и ОАЭ, которые и вышли в финал турнира в Дохе.

Кстати, отечественный чемпионат по футболу в мужской Премьер-лиге в Кыргызстане стартовал 2 апреля. За победу в нём сейчас борются 10 команд, среди которых два новичка из Джалал-Абада и села Куршаб Ошской области.

Теперь новости о женской футбольной сборной КР. Она впервые поднялась в рейтинге ФИФА и занимает сейчас 123-е место — между футболистками Гамбии и Кипра. На первой позиции команда США, далее идут женские дружины Германии, Швеции, Англии и Франции. Среди команд Азии сборная Узбекистана опустилась на одно место и занимает сейчас 50-ю позицию. Женская дружина Казахстана находится на 101-м месте, Туркменистана — на 137-м и Таджикистана — на 144-й позиции.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото из интернета.

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