Для прокурорских — все условия

Состоялось торжественное открытие нового административного здания прокуратуры Таласской области.



На церемонии открытия присутствовал генеральный прокурор Кыргызской Республики К. Зулушев, сотрудники органов прокуратуры Таласской области, ветераны, а также руководители местных органов власти и местные жители.

На мероприятии Курманкул Зулушев обратился к сотрудникам прокуратуры с требованием безупречного исполнения своих конституционных обязанностей по укреплению правовой системы государства, возвращению доверия народа, обеспечению верховенства закона на территории страны. Отметил, что в дальнейшем будет уделено внимание улучшению условий труда, социальной защите работников.

Двухэтажное административное здание областной прокуратуры находится по улице Ч. Айтматова в городе Таласе. Для сотрудников созданы все условия, и они обеспечены всем необходимым современным оборудованием.

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