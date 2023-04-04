Для прокурорских — все условия

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Состоялось торжественное открытие нового административного здания прокуратуры Таласской области.
На церемонии открытия присутствовал генеральный прокурор Кыргызской Республики К. Зулушев, сотрудники органов прокуратуры Таласской области, ветераны, а также руководители местных органов власти и местные жители.
На мероприятии Курманкул Зулушев обратился к сотрудникам прокуратуры с требованием безупречного исполнения своих конституционных обязанностей по укреплению правовой системы государства, возвращению доверия народа, обеспечению верховенства закона на территории страны. Отметил, что в дальнейшем будет уделено внимание улучшению условий труда, социальной защите работников.
Двухэтажное административное здание областной прокуратуры находится по улице Ч. Айтматова в городе Таласе. Для сотрудников созданы все условия, и они обеспечены всем необходимым современным оборудованием.
Дата публикации: 15:44, 04-04-2023
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